Ticaret Bakanlığı fırsatçılara göz açtırmadı 4.1 milyar TL ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılara göz açtırmıyor. Bakanlık 2023'te fahiş fiyat ve stokçuluk, fiyat etiketi aykırılıklarına ve güvensiz ürünler ile rekabet hukukuna aykırı eylemler olmak üzere toplam 4.1 milyar TL'lik ceza kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2023'te yapılan denetimlere ilişkin bilgi verilirken, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce geçen yıl yapılan denetimlere yer verilerek, "Otomotiv, emlak ve gıda sektörleri denetimleri ile fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 18 bin 780 gerçek ve tüzel kişiyi denetleyerek, uygulamalara aykırı davranan 2 bin 528 gerçek ve tüzel kişiye 602 milyon 225 bin lira idari para cezası uygulandı. Tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere, haksız ticari uygulamalara, fiyat etiketi aykırılıklarına ve güvensiz ürünlere 842 milyon 402 bin lira idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurulu, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmetleri, lojistik, kültür-sanat eğlence, altyapı hizmetleri gibi birçok sektörlerde rekabet hukukuna aykırılıklar kapsamında 2 milyar 664 milyon lira idari para cezası uyguladı" denildi.Denetim çalışmalarına ilişkin bilgi verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu: "Otomotiv ticareti ve otomotivde stokçuluk fiillerine yönelik denetimlerde 2 bin 144 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırılık tespiti yapılan 656 gerçek ve tüzel kişiye 375 milyon 417 bin 64 lira idari para cezası, emlak sektörüne yapılan denetimlerde 1899 gerçek ve tüzel kişiden 1201 aykırı fiilde bulunan gerçek ve tüzel kişiye 91 milyon 207 bin 655 lira, gıda sektöründe fahiş fiyat denetimlerinde ise 15 bin 80 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 135 milyon 601 bin 162 lira idari para cezası uygulanmıştır." Açıklamada, abonelik sözleşmeleri, ön ödemeli konut satışları, bankacılık hizmetleri, satış sonrası hizmetler gibi birçok başlık altındaki incelemelerde 670 milyon lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.TÜRKİYEGenç İş İnsanları Derneğinin (TÜGİAD) Maslak'taki genel merkezinin açılışına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışı, stokçuluk faaliyetleri ve fiyat dalgalanmaları karşısında tüketicileri korumaya yönelik yapılan çalışmalara da değindi. Bolat, "Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda, hangi sektörde bir boşluk ya da haksız fahiş fiyat uygulaması ya da stokçuluk gibi durumlar görürsek denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz. Bir yasal eksiklik varsa hemen yönetmelik, tebliğ yayınlama şeklinde düzenlemelerimizi yapıyoruz" dedi.