Ticaret Bakanlığı geçen yıl 663 fuara destek sağladı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021'de de fuar desteklerini sürdürdü.

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl 607'si yurt dışında, 40'ı yurt içinde ve 16'sı sanal ortamda olmak üzere 663 fuara destek verdi. Bu fuarlardan, 116'sı milli katılım organizasyonu desteğinden yararlandı. 491 fuara ise bireysel katılım desteği sunuldu.

Yurt içinde düzenlenen sektörel nitelikli 40 fuarın yanı sıra sanal ortamda gerçekleştirilen 16 sanal fuar da destek kapsamında yer aldı.

2021'de 67 ülkede yapılan hazır giyim, makine, otomotiv, savunma, mücevherat, elektronik-elektronik gibi alanlardaki fuarlar desteklendi.

Desteklenen fuarlar, ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika'nın da aralarında olduğu Avrupa ülkeleri, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri dahil bazı Orta Doğu ülkeleri, Çin, Güney Kore gibi Uzak Doğu ülkelerinde düzenlendi.

750'DEN FAZLA FUARA DESTEK HAZIRLIĞI

Bakanlık tarafından bu yıl 700'ü yurt dışında, 50'si yurt içinde olmak üzere farklı sektörlerdeki 750 fuara destek verilmesi planlanıyor. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi sanal fuarların da destek kapsamında olması öngörülüyor.

Bu yıl Hindistan, Ukrayna, Kazakistan, Kolombiya, Meksika başta olmak üzere çeşitli ülkelerde, ayakkabı, medikal, kırtasiye, deri, yiyecek ve içecek gibi alanlarda açılacak fuarlara destek kararı alındı.

Bakanlık, halihazırda yurt dışındaki 259 fuarı bireysel katılımı desteklenen fuarlar listesine aldı.

Ayrıca, gelecek talepler doğrultusunda Bakanlıkça desteklenecek bazı fuarların listeye eklenmesi öngörülüyor.



İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK FUARLAR ÇOĞUNLUKTA

Bakanlığın bu yıl yurt içinde destekleyeceği organizasyonlar arasında 3'üncü Leshow İstanbul Uluslararası Deri ile Moda Fuarı, 18'inci Uluslararası İstanbul İplik Fuarı 2022, ALUEXPO 7'inci Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı, İDMA 9'uncu Uluslararası Un, Yem, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarı, 14'üncü Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı dahil İstanbul'da düzenlenecek 27 fuar da bulunuyor.

İzmir'de düzenlenecek MODEKO 2022 Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı, 17'nci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, MARBLE 27'inci Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı ile Antalya'da yapılacak KOMATEK 2022 16'ncı Uluslararası İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı, Growtech 2022 21'inci Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı da Ticaret Bakanlığının destek kapsamına aldığı organizasyonlar arasında yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı bu yıl destek kapsamına alınacak yurt içi fuarlara ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda destek kapsamına alınan yurt içi fuar sayısının artması bekleniyor.