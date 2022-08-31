Ticaret Bakanlığı İstanbul kırtasiyelerini denetliyor

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Üstünel, EkoTeks Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri AŞ'de yapılan testlere ve denetim süreçlerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Üstünel, her eğitim öğretim yılından önce olduğu gibi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce de Bakanlık tarafından okul alışverişlerinde güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetim yapıldığını dile getirdi.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesiyle hareket edildiğini ve hassas tüketici grubu olarak gördükleri çocukların sağlıklarını riske etmemek için riskli ürünlerin tespit edildiğini belirten Üstünel, "Kırtasiye, okul kıyafetleri, çocuk ayakkabıları, çocuk çantaları gibi ürünlere ilişkin imalatçıların ve ithalatçıların yoğun olduğu illerde kapsamlı denetimler yapmaktayız. Ayrıca ticaret denetmenlerimiz, bu ürünlerin satışını yapan yerlerde ürün güvenliği konusunda bilgilendirmeler yapmaktadır" diye konuştu.