Ticaret Bakanlığı kadın kooperatiflerine finansman desteği sağlayacak

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecek.

Bu kapsamda, başvuru sahibi kooperatif ve üst kuruluşların, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olmaları, projelerinin, üretim ve istihdama katkısının bulunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması ve kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu şartları aranacak.

Destekten yararlanmak isteyenler, başvurularını 15 Şubat-15 Mart döneminde Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine yapabilecek.

MAL ALIMLARI VE PERSONEL İSTİHDAMINA DESTEK VERİLECEK

Program kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin, makine ve ekipman ile ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına ve projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verilecek.

VERİLECEK DESTEK MİKTARLARI

Söz konusu kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında destekler, mal alımlarında 200 bin lirayı, hizmet alımlarında 30 bin lirayı, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 51 bin lirayı ve iki personel için toplam 102 bin lirayı geçemeyecek.

Üst sınırlar içinde proje tutarlarının, kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si, kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde ise yüzde 75'i Bakanlıkça karşılanabilecek. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından sağlanacak.

KOOP-DES Uygulama ve Değerlendirme Kılavuzu'nda belirtilen puanlama cetveline tabi tutulan proje başvuruları, il proje yürütme biriminin teklifi, il proje komisyonunun olumlu görüşü üzerine Merkez Proje Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanacak.

Hibe desteği verilmesi kabul edilen projeler, Bakanlık internet sayfasından duyurulacak.