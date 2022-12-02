Ticaret Bakanlığı kasım ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığının kasım ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Buna göre, GTS verileri dikkate alındığında, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 artarak 21 milyar 854 milyon dolara çıktı. Bu rakam, en yüksek kasım ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti.

İthalat da söz konusu ayda yüzde 14 artarak 30 milyar 655 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret hacmi yüzde 8,6 artışla 52 milyar 509 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı yüzde 61,6 artışla 8 milyar 801 milyon dolar olarak hesaplandı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 71,3 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,8 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler, 1 milyar 847 milyon dolarla Almanya (yüzde 5,3 artış), 1 milyar 433 milyon dolarla ABD (yüzde 4,6 artış) ve 1 milyar 302 milyon dolarla Irak (yüzde 7,1 artış) oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,3 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 455 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 188 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile 3 milyar 608 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.

Geniş Ekonomik Gruplar (BEC) sınıflamasına göre en çok ihracat yüzde 1,5 düşüş ve 10 milyar 848 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapılırken, bunu yüzde 0,7 artış ve 7 milyar 963 milyon dolarla "tüketim malları" ve yüzde 21 artış ve 2 milyar 822 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" grupları takip etti.

Sektörler özelinde bakıldığında, kasım ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

İTHALAT VERİLERİ

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 652 milyon dolarla Rusya (yüzde 57 artış), 3 milyar 112 milyon dolarla Çin (yüzde 2,4 artışla) ve 2 milyar 251 milyon dolarla İsviçre (yüzde 1137,3 artış) oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 57,1 olarak hesaplandı.

Geçen ay en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 147 milyon dolarla Avrupa Birliği, 8 milyar 85 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 7 milyar 63 milyon dolarla Asya ülkeleri oldu.

Sektörlere göre değerlendirildiğinde, kasım ayı ithalatında imalat sanayisinin payı yüzde 75,9, madencilik ve taş ocakçılığının payı yüzde 17,6 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı ise yüzde 4 olarak hesaplandı.

Kasımda BEC sınıflamasına göre en çok ithalat "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu gruptaki ithalat yüzde 11 artışla 23 milyar 714 milyon doları buldu. Söz konusu grubu 3 milyar 715 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 3 milyar 191 milyon dolarla "tüketim malları" grubu takip etti.

OCAK-KASIM DÖNEMİ

GTS kapsamında ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 13,9 artarak 231 milyar 248 milyon dolar, ithalat yüzde 36,6 artarak 331 milyar 98 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 26,3 yükselerek 562 milyar 347 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 153,6 artışla 99 milyar 850 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,8 olarak hesaplandı.