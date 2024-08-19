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Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığı küspe yolsuzluğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 19.8.2024 09:35 Son Güncelleme: 19.8.2024 10:08

Ticaret Bakanlığı küspe yolsuzluğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

TARİŞ Pamuk Birliği’nin Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda 40 delegenin Çiftçi Kayıt Sistemi’nde yer almadığı ve bir kısımının ise pamuk üretmediği halde delege yapıldığı iddiası henüz hafızalardan silinmezken, şimdi de küspe yolsuzluğu iddialarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ticaret Bakanlığı küspe yolsuzluğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

TARİŞ Pamuk Birliği'nin geçtiğimiz 18 Ocak'ta yapılan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yasalara uygun olmadığı ortaya çıkmış, yaklaşık 40 delegenin Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer almadığı, bir kısmının ise pamuk üretmediği halde delege yapıldığı iddia edilmişti. Bunun üzerine iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirilmişti.

Skandal genel kurul henüz hafızalardan silinmezken, bu kez de küspe yolsuzluğu iddiaları ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı TARİŞ Pamuk Birliği'ndeki küspe yolsuzluğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. Skandal genel kurulun ardından küspe yolsuzluğu iddialarıyla ilgili bakanlık tarafından soruşturma başlatılması, çiftçilerin gözünde bir güven kaybına yol açtı.

Önümüzdeki günlerde TARİŞ Pamuk Kooperatifi yönetimin ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı ise merakla bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'ni temsilen birlik yönetiminde yer alan Baki Bakanoğlu'nun, yeni dönemde yönetime giremeyişinin ardından, memleketinin kooperatifine karşı asılsız şikayetlerde bulunması ilçedeki çiftçiler arasında büyük tepkiye neden oldu. TARİŞ Pamuk Birliği Genel Müdürü İsmail Peker'in Baki Bakanoğlu'nu kullanarak Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi'ne denetim yaptırma planları kurduğu öne sürüldü.

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Ticaret Bakanlığı küspe yolsuzluğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı
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