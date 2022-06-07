Ticaret Bakanlığı’ndan 6 adımda sağlık hizmeti ihracatı desteği

Salgın dönemine rağmen Türkiye'nin sağlık hizmeti ihracatı 2020'de 35,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bakan Muş, 2021'de ise sağlık hizmeti ihracat gelirinin 1 milyar doların oldukça üzerinde, 2,5-3 milyar dolar seviyesinde olduğunu, 2022 yılında yaklaşık 4 milyar dolarlık bir sağlık hizmeti ihracatına ulaşılacağını tahmin ettiklerini aktardı. Sağlık Hizmeti İhracatı 5.0 Destekleri başlığında altı başlıkta destek vereceklerini müjdeleyen Muş, ilk desteğin komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği olduğunu tedavi almak üzere Türkiye'yi ziyaret eden bir kişinin bavulunun kaybından, ziyareti sırasında ihtiyaç duyabileceği acil sağlık hizmetine ve tedavi sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyona varana kadar komple sigorta altına alınmasının sağlanacağını söyledi.

TECRÜBE ŞARTI ARANMAYACAK

Rehberden tercümana, çağrı merkezi personelinden sosyal medya ve pazarlama uzmanına, yaşlı ve engelli bakım elemanından sosyal hizmet uzmanına varıncaya kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların istihdamına teşvik vereceklerini aktaran Muş, istihdam alanıyla ilgili olarak belirlenen bölümlerden veya programlardan mezunlar için tecrübe şartı aranmayacağını da söyledi. Muş, üçüncü desteğin mesleki eğitim ve yabancı dil desteği olduğunu belirterek, bakanlık ile üniversiteler sarasında protokol yapılacağını ve eğitim kurumlarından eğitim alan sağlık hizmeti ihracatçılarının bünyesinde çalışanların mesleki ve yabancı dil eğitiminin destekleneceğini belirtti.

SAĞLIK VE SPOR UNUTULMADI

Dördüncü desteğin ürün yerleştirme olduğuna dikkati çeken Muş, "Film, dizi ve oyun sektörleriyle sağlık hizmeti ihracatı sektörümüzün sinerji oluşturarak olumlu Türk hizmeti algısını daha güçlü şekilde yayabilmesi için sağlık hizmeti ihracatçılarımızı yurt dışında yayınlanan yapımlarımızda ürün yerleştirme desteğimizden faydalanmaya davet ediyorum. Beşinci olarak spor sektörü de kapsama dâhil edilmiş, böylelikle sağlık ve spor seyahati hizmetleri ihracatımız bir arada desteklenme imkânına kavuşmuştur" ifadesini kullandı.

ŞİKÂYETLER İÇİN ÖZEL PORTAL

Altıncı ve son desteğin bu destekleri taçlandıran "Heal in Türkiye" portalı olduğunu kaydeden Muş, portalın Türkiye'nin dünyada sağlık hizmeti ihracatında kullanabileceği bir sloganı ve bir destinasyon markası olacağını vurguladı. Muş, "Portal bünyesinde bir çağrı merkezi olacak, yabancı hastaların şikâyet ve önerilerinin alınabilmesi imkânı sağlanacak. Çağrı merkezi personeli tarafından şikâyetlere karşı hızlı aksiyon alınabilecek ve yabancı hastaların ihtiyaçları karşılanabilecek. Daha da önemlisi, güvenilir destinasyon imajımız sağlamlaştırılacak. Ayrıca, bu portala üye olan sağlık hizmeti ihracatçılarımız reklam, tanıtım ve pazarlama teşviklerinde ilave puan alabilecek" diye konuştu.