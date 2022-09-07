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Giriş Tarihi: 7.9.2022 13:38 Son Güncelleme: 7.9.2022 13:40

Ticaret Bakanlığından açıklama: Domates konservesi ve salça ihracatı hakkında haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ticaret Bakanlığından açıklama: Domates konservesi ve salça ihracatı hakkında haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ticaret Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesinde bulundu.

Bakanlık kamuoyunda domates konservesi ve salça ihracatına kısıtlama getirileceğine dair yapılan haberler hakkında, "Bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 'Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) - Diğerleri: (GTP:2002.90) (Salça)' ihracatında kayıt uygulaması söz konusu düzenleme bu ürünlerin ihracatının yasaklanması veya kısıtlaması ile ilgili değildir. Ayrıca, bu ürünlerin ihracatı Bakanlığımız iznine de tâbi kılınmamıştır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

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Ticaret Bakanlığından açıklama: Domates konservesi ve salça ihracatı hakkında haberler gerçeği yansıtmamaktadır
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