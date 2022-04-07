Ticaret Bakanlığı’ndan çöpe atılan sebze görüntüleri açıklaması: Maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir

"MAKSATLI OLARAK YENİYMİŞ GİBİ SERVİS EDİLMİŞTİR"

Açıklamanın devamında, "Yine "İstanbul Toptancı Halinde Sebzelerin Çöpe Dökülmesi" görüntüleri 2019 Yılı Kurban Bayramı tatilinin bittiği güne ait olup, bayram boyunca halin kapalı olması nedeniyle satılamayarak, özelliğini kaybeden ürünlerin imhasına ilişkindir. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"HALKIMIZ ESKİ TARİHLİ VE ASILSIZ GÖRÜNTÜLERE İTİBAR ETMEMELİ"

Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki çöpe atılan sebze paylaşımlarıyla ilgili olarak son olarak şunları söyledi: "Öte yandan birkaç gündür sosyal medyada yer alan "boş arazilere kuru soğan dökülmesi" görüntülerine ilişkin ise Bakanlığımızca yapılan tespitte bu ürünlerin depolarda elleçleme sonrası çürüme ve bozulma nedeniyle ayıklanan ürünler olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte ürünlerin imhasının usulüne uygun yapılmaması nedeniyle Belediyelerce cezai işlem uygulanması sağlanmıştır. Sebze ve meyve ticaretine ilişkin denetimler ülke genelinde kesintisiz şekilde devam ettirilmektedir. Halkımız sosyal medyada yer alan eski tarihli ve asılsız görüntülere itibar etmemeli, Bakanlığımızca yapılan resmi açıklamaları takip etmelidir."