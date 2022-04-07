Ticaret Bakanlığı’ndan çöpe atılan sebze görüntüleri açıklaması: Maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir

Sebzelerin çöpe döküldüğü, ormana ve yerlere döküldüğüne dair görüntüler sosyal medyada kısa sürede dolaşıma girdi. Ticaret Bakanlığı da dolaşıma giren bu görüntülerin ardından bir açıklama yaparak görüntülerin eski tarihli olduğunu açıkladı.
"ALGI OPERASYONU YÜRRÜTÜLMEKTEDİR"
Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada ilk olarak, "Son dönemlerde sosyal medyada eski tarihli bazı görüntüler kullanılarak çeşitli sebzelerin çöpe döküldüğüne dair haberler servis edilmekte ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla algı operasyonu yürütülmektedir. Bu asılsız görüntüleri yayanların amacı kamuoyunda infial oluşturmaktadır. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir" ifadelerini kullandı.
"GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ SERVİS EDİLMİŞTİR"
Bakanlığın açıklamasında, "İki gündür sosyal medyada dolaştırılan "Biber Üreticisinin Biberleri Ormana Dökmesi" görüntüsü 4 Mayıs 2021 tarihine aittir. Bu tarih, pandemi nedeniyle tam kapanma dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde pazaryerlerinin kapalı olması nedeniyle üreticiler ürünlerini satamamışlardır. Ancak bu görüntü dün gerçekleşmiş gibi servis edilmiştir" denildi.
"MAKSATLI OLARAK YENİYMİŞ GİBİ SERVİS EDİLMİŞTİR"
Açıklamanın devamında, "Yine "İstanbul Toptancı Halinde Sebzelerin Çöpe Dökülmesi" görüntüleri 2019 Yılı Kurban Bayramı tatilinin bittiği güne ait olup, bayram boyunca halin kapalı olması nedeniyle satılamayarak, özelliğini kaybeden ürünlerin imhasına ilişkindir. Bu görüntüler de maksatlı olarak yeniymiş gibi servis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
"HALKIMIZ ESKİ TARİHLİ VE ASILSIZ GÖRÜNTÜLERE İTİBAR ETMEMELİ"
Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki çöpe atılan sebze paylaşımlarıyla ilgili olarak son olarak şunları söyledi: "Öte yandan birkaç gündür sosyal medyada yer alan "boş arazilere kuru soğan dökülmesi" görüntülerine ilişkin ise Bakanlığımızca yapılan tespitte bu ürünlerin depolarda elleçleme sonrası çürüme ve bozulma nedeniyle ayıklanan ürünler olduğu anlaşılmıştır. Bununla birlikte ürünlerin imhasının usulüne uygun yapılmaması nedeniyle Belediyelerce cezai işlem uygulanması sağlanmıştır. Sebze ve meyve ticaretine ilişkin denetimler ülke genelinde kesintisiz şekilde devam ettirilmektedir. Halkımız sosyal medyada yer alan eski tarihli ve asılsız görüntülere itibar etmemeli, Bakanlığımızca yapılan resmi açıklamaları takip etmelidir."