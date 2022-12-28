Ticaret Bakanlığı’ndan düzenleme ihtiyaçlarına ilişkin toplantı

Ticaret Bakanlığı'nın düzenleme ihtiyacı duyulan konulara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışma toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Vedat Demiröz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı. Toplantıda; haksız ticari uygulamaların belirlenmesi ve yasaklanması, üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünleri için özel ödeme kuralları getirilmesi, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarında, kuruluş için gerekli kurucu oda sayısı alt sınırının ve bu kuruluşlardaki olağanüstü genel kurul toplantıları için gereken koşullara dair düzenleme önerileri ele alındı.