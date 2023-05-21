Ticaret Bakanlığı’ndan ‘güvenli ürün’e ofis

Ticaret Bakanlığınca, piyasaya sunulacak ürünlerin gereken güvenlik şartlarını taşımasını sağlamak amacıyla gümrük ve dış ticaret müdürlükleri bünyesinde "Güvenli Ürün Danışma Ofisleri" kuruldu. Bu ofislerde, bakanlığın sorumluluğundaki ürün gruplarına yönelik ilgili sektörlerdeki firmalara teknik mevzuata uyum konusunda destek verilmesi amaçlanıyor. Böylece, piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olmasının sağlanması, tüketicilerin daha etkin korunması, ürün güvenliğinde farkındalığın artması, imalatçı ve ihracatçılar açısından yerli üretimin desteklenmesi ve katma değerli ürün ihracatında artış sağlanması hedefleniyor.