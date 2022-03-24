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Giriş Tarihi: 24.3.2022 11:14 Son Güncelleme: 24.3.2022 11:17

Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikaları açıklaması!

Ticaret Bakanlığı’ndan şeker fabrikaları açıklaması!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır" denildi.

Ticaret Bakanlığı, Şeker fabrikaları nezdinde Bakanlık tarafından incelemeler yapıldığını bildirdi.

"SERBEST PİYASA KOŞULLARI İÇİNDE BÜTÜN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı, hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz."

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Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikaları açıklaması!
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