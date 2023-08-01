Ticaret Bakanlığı’ndan zeytinyağı ihracatına kısıtlama

Ticaret Bakanlığı'ndan zeytinyağı ihracatının yasağına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak ilave tedbirler 1 Kasım'a kadar yürürlüğe konuldu" denildi. Zeytinyağının üretiminin Türkiye'de artıp, dünyada azaldığına işaret edilen açıklamada, bu gelişmenin yurtiçi zeytinyağı fiyatlarına artış olarak yansıdığı ve bu yüzden de ihracata kısıtlama getirildiği ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki zeytinyağı hasat döneminin başlangıcına (1 Kasım) kadar, dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik ilave tedbirler yürürlüğe konul muştur" denildi.