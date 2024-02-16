"Ticaret elçileri" ihracatta yeni rekorlar için rotayı uzak ülkelere kırdı

2023 yılı 255 milyar 809 milyon dolarlık rekor ihracatla geride kaldı. Ticaret Bakanlığı, bir yandan mevcut işbirliklerinin daha da geliştirilmesi, diğer yandan da yeni pazarlarla işbirliğinin artırılması için atılan adımlara odaklandı. Bu yıl mal ihracatı 267 milyar dolara taşınarak yeni rekorlara ulaşılması planlanıyor.

Bu kapsamda, ticaret heyetlerinin ziyaretlerine özel önem veriliyor. Bakanlık koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonuyla oluşturulan ticaret heyetleri kısa süre içinde birbiri ardına seferlere çıkacak. Geleneksel hale gelen pazarların yanı sıra "Uzak Ülkeler Stratejisi" doğrultusunda farklı coğrafyalardaki ülkelere yönelik planlar da hazırlandı.

TİCARET SEFİRLERİ MEKSİKA YOLCUSU

Yapılan hazırlığa göre, genel ticaret heyeti programlarından birinin hedefi Meksika olacak. Tekstil, çelik ve iklimlendirmenin de aralarında olduğu bazı sektör temsilcilerinden oluşan heyet, 19-22 Şubat'ta bu ülkeyi ziyaret edecek. Türkiye'nin Latin Amerika'daki ikinci büyük ticaret ortağı Meksika ile ticaretin daha da geliştirilmesi öngörülüyor.

Türkiye ile Meksika arasındaki ticaret hacmi 2004 yılında 270,7 milyon dolar seviyesindeyken geçen yıl 1 milyar 243 milyon doları aştı. Bu ülkeye ihraç edilen ürünlerin başında motorlu kara taşıtları, mücevher, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, örme giyim eşyası ve aksesuarı, kauçuk ve kauçuktan eşya gibi ürün grupları yer aldı.

Ülkede, 2023 sonu itibarıyla Türk ortaklı 65 Meksikalı firma faaliyet gösteriyor.

MARTTA HİNDİSTAN ÇIKARMASI

Ticaret heyetlerinin bir başka durağı Hindistan olacak. Tüm sektörleri kapsayan bir ticaret heyetinin 4-8 Mart'ta bu ülkeyi ziyaret etmesi planlanıyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2022'de yaklaşık 12 milyar doları bulmuştu. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı geçen yıl sonunda 1 milyar 644 milyon doları aştı. Hindistan'a ihracatta başlıca ürün gruplarını hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, çeşitli inşaat malzemeleri ve meyveler oluşturdu.

Türk firmalarının, Hint yatırımlarından aldığı payın son yıllarda artış eğilimine girmesi dikkati çekiyor. Türkiye'de toplam 248 Hint ortaklı firma faaliyet gösteriyor.

ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK HEDEFE ADIM ADIM

Bir başka ticaret heyetinin durağı ise ABD olacak. 11-15 Mart'ta bu ülkeye gidecek heyet, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine katkı sağlayacak. Ticaret Bakanlığının "hedef ülkeler listesi"nde yer alan ABD ile 2021 yılında 27,8 milyar dolar olan ikili ticaret hacmi, 2022 yılında 32,1 milyar dolarla rekor düzeye ulaştı. Bu dönemde 1,65 milyar dolar ticaret fazlası kaydedildi. ABD'ye ihracatta mücevherci eşyası, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, motorlu kara taşıtları, halılar ve yer kaplamaları, demir veya çelikten eşya öne çıktı.

Kasım 2023 itibarıyla iki ülkenin ticaret hacmi 27,9 milyar doları buldu. Türkiye'de ABD sermayesine sahip 2 binden fazla şirket bulunurken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor.

TÜRK CUMHURİYETLERİYLE TİCARET ARTIYOR

Türk cumhuriyetleri ile son dönemde hızlanan siyasi ve diplomatik ilişkiler, ekonomik işbirliğini de güçlendirdi.

2024'te de ticaret heyetlerinin ziyaretleriyle ticaretin boyutunun büyütülmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, Kazakistan ve Kırgızistan'a yönelik tüm sektörleri kapsayan bir ticaret heyetinin 11-16 Mart'ta bu ülkeleri ziyareti bekleniyor.

Türkiye'nin 2022 yılında Kırgızistan'a ihracatı yaklaşık 1 milyar dolar olurken geçen yıl 1 milyar 202 milyon doları aşmıştı. Bu ülkeye ihracatta örme eşyadan elektrikli makine ve cihazlara kadar çeşitli ürünler başta geldi. 2024 sonunda ticaret hacminin 2 milyar doları bulması hedefleniyor. Ana hedef ise kısa sürede bu rakamın 5 milyar dolara çıkarılması olarak belirlendi.

Türkiye'nin Kazakistan'a ihracatı ise 2022 yılında 1,6 milyar dolar iken geçen yıl sonunda yaklaşık 3 milyar dolara çıktı. Bu dönemde ihraç edilen ürünlerin başında, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan dozlandırılmış ilaçlar, otomobiller, dokunmuş halılar ve örme eşyalar geldi.

Türkiye, toplamda 5 milyar doları aşan yatırımlarıyla Kazakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biri olarak öne çıkıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştırılması amaçlanıyor.

İTALYA İLE 30 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Ticaret heyeti seferlerinin yıl boyunca sürmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ev tekstili sektörel heyetinin 30 Nisan-5 Mayıs döneminde gideceği ülkelerden biri İtalya olacak.

İki ülke arasında geçen yıl ticaret hacmi 27,4 milyar doları bulmuştu. Bu dönemde İtalya'ya ihraç edilen ürünlerin başında motorlu kara taşıtları, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, demir ve çelik, mineral yakıtlar, yağlar, plastikler ve mamulleri yer aldı.

Türkiye ile İtalya ticaret hacminin 2025 yılında 30 milyar doları yakalaması hedefleniyor.