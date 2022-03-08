Ticaret hacminde yeni hedef belli oldu





Polonya tarafında Türk iş insanlarının, ülkede bir Türk bankasının kurulması ve iki ülke arasında para transferlerinin daha hızlı ve sağlıklı yapılması da düşünülen projelerden biri. Turizm tarafında da Polonyalıların en çok seyahat ettiği ülkelerden biri Türkiye. 2019 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Polonyalıların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 36 artışla 880 bini geçti.