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Giriş Tarihi: 13.5.2024 11:42

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ticaret satış hacmi mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 10,5 arttı.

DHA
Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ticaret satış hacminin mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 10,5, bir önceki aya göre (aylık) yüzde 3 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ticaret satış hacmi, mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,1 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 19,4 arttı. Ticaret satış hacmi, mart ayında bir önceki aya göre, aya göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.

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Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 10,5 arttı
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