Ticaret savaşı enflasyonu 1.6 puan düşürebilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ile başlattığı ticaret savaşlarının etkisi hız kesmeden devam ediyor. Önceki gün 90 gün ara verilen savaşlar Avrupa ve Asya piyasalarını uçurdu ve petrol fiyatlarını da aşağı çekmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Şimşek, ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarife açıklamalarının ardından düşüşe geçen brent petrol varil fiyatının enflasyon ve cari açık üzerinde olumlu etkilerinin olabileceğini belirtti. Şimşek, "Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu, hedefin yaklaşık 1 ile 1.6 puan altında olur. Petrol fiyatları bu seviyede devam ederse cari açık da milli gelire oranla yüzde 1.5 seviyesinin altına düşebilir" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DE ENEJİDE İFLASLAR GELEBİLİR

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşle görülen 60 doların altı ABD kaya gazı üretimini de tehlikeye attı ve iflaslar kapıda. Firmaların yöneticileri, ticaret savaşı ve OPEC üretim artışının Kovid- 19 salgınından bu yana en zorlu mücadeleyi yarattığını söylüyor. Kuzey Dakota'daki petrol sahalarının, düşük petrol fiyatları devam ederse iflaslara karşı özellikle savunmasız olduğu düşünülüyor. ABD petrol fiyatları Trump'ın geçen hafta yaptığı "kurtuluş günü" duyurusundan bu yana yüzde 12 düştü. Firmaların bir çoğu da üretime ara verdi.

AB DE 90 GÜNLÜĞÜNE ASKIYA ALACAK

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından paylaşımda bulundu. Trump'ın, tarifeler konusundaki açıklamalarını dikkate aldıklarını ve müzakerelere bir şans vermek istediklerini vurgulayan von der Leyen, "Üye ülkelerimizin güçlü desteğini gördüğümüz AB karşı önlemlerinin kabulünü tamamlarken bunları 90 gün süreyle askıya alacağız" ifadelerini kullandı.



TRUMP'A MANIPÜLASYON SUÇLAMASI

DONALD Trump, dünya genelindeki borsa piyasalarında büyük düşüş ve yükselişlere yol açan U dönüşleri nedeniyle piyasa manipülasyonu suçlamalarıyla karşı karşıya. Vergilerin uygulanmasına ara verildiği açıklanmadan sadece birkaç saat önce sosyal medya platformu Truth Soc-i al'da şunları yazdı: "ALIŞVERİŞ İÇİN MÜTHİŞ BİR ZAMAN!!! DJT". Demokrat senatör Adam Schiff, bir soruşturma çağrısında bulundu. Japonya Nikkei 225 yüzde 9, Hong Kong'un Hang Seng yüzde 2 artışla kapandı. Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 4 yükseldi. Almanya DAX, Fransa CAC 40 ise yüzde 5'leri aştı.



ÇİN'DEN ABD'YE: SONUNA KADAR YANIT VERECEĞİZ

ÇİN, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 125'e yükseltmesinin ardından tırmanan gerilimde geri adım atmayacağı mesajını verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Trump'ın en son tarife artışı ve Çin'in buna karşı tutumunun ne olacağına ilişkin değerlendirmede bulundu. Çin'in bu konuda baskıya boyun eğmeyeceğini vurgulayan Sözcü Lin, "Eğer ABD, Çin'in, ABD'nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını umursamıyorsa, bir tarife savaşı ve ticaret savaşı yürütmeye kararlıysa, Çin sonuna kadar yanıt verecek" dedi.