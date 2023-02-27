Ticaret yolları yeniden açılıyor

Türkiye'nin ihracatında yaklaşık yüzde 9 paya sahip olan deprem bölgesindeki 11 ilde ticaret yolları tekrar işlemeye başladı. Firmalar üretime start verirken geçtiğimiz haftadan itibaren ihracat yükleri de tekrar yollara düşmeye başladı. İskenderun limanının yanması bölgedeki ihracatta ciddi anlamda zarar verse de Mersin limanı bir alternatif olmuş durumda. Limana yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre tekrar operasyonların başlaması için üç ay gerekiyor.Limanda yapısal hasar neredeyse hiç yok ancak hasar nedeniyle tadilat süreci uzun sürecek. Liman vinçlerinden sadece küçüklerde hasar olması da bir diğer sevindirici gelişme. Ayrıca şu anda eksperler hasar tespiti çalışmaları yapıyor. Liman üzerinde deprem sırasında 5 bin 500'e yakın konteyner bulunuyordu. Edinilen bilgiye göre bin 500 konteyner yandı ve tamamen hasarlı durumda. Şu anda bu hasarın kimin sorumluluğu olduğu üzerinde bir tespit de yapılma aşamasında. Lojistik firmaları ise ağırlıklı olarak Mersin limanını kullanıyor. Mersin limanında yoğunluk ciddi bir şekilde artmış durumda.Liman kapasitesinin üzerinde çalıştığı için gelen konteynerler gemi limana yanaşmadan Liman sahasına alınmıyor. Bu nedenle Liman dışarısında konteyner park etmek için yerler ayarlanmış durumda.Yine lojistik firmalarına göre depremden en fazla etkilenen İskenderun ve Maraş'tan bile ihracat yapılmaya başlandı. Bölgenin kuzeyindeki firmaların karayolunu kullanma alternatifi var. Derince ve İzmir limanı Mersin limanına uzak olan firmalar için şu andaki tek alternatif.Adıyaman Gölbaşı'nda tesisleri bulunan Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, şu anda şehirde eski siparişlerin ve stoklarda kutulanmış ürünlerin ihraç edildiğini belirtti. Yüklerin Mersin Limanı üzerinde gönderildiğini belirten Özger, "Karayoluyla da gönderiliyor. Doğubayazıt kapısı ve Van Kapıköy gümrük kapısı üzerinden yükler gönderiliyor. Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerine giden yükler karayolu ile gidiyor" dedi.