Ticareti durdurarak dünyaya örnek olduk

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye olarak 55 bin tonu aşan bir insani yardımla Filistinlilere destek olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bu alanda dünyada birinci sıradayız. Ayrıca İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla elimizdeki ekonomik enstrümanları kullanıyoruz. İsrail'le ticareti durdurarak dünyaya örnek olan ilk ülke de Türkiye oldu" dedi. Filistin Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur ile İstanbul'da bir araya gelen Bakan Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ihracat ve ithalat işlemlerinin ikinci bir duruma kadar durdurulması nedeniyle Filistin ticaretinin etkilenme durumunu ve bu konuda yapılacakları değerlendirdiklerini kaydetti.