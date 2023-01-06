Ticarette destek muslukları açıldı

Küresel çapta Türkiye markasının bilinirliğini artırmayı hedefleyen Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında da destek musluklarını açacak. Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payı yükseltmeyi amaçlayan bakanlık, mal ihracatı destekleri için 2023'te bir önceki yıla göre üç kat artışla 7.7 milyar TL destek kullandıracak. Bakanlık bu yıl hizmet ihracatına yönelik ise 2.4 milyar TL'lik destek kullandırarak toplam destek miktarını 10 milyar liranın üzerine taşıyacak.2023 yılında mal ihracatı destekleri için, geçen yıla kıyasla yaklaşık üç katı kadar bir bütçe öngörülürken, 2022'de ihracat desteklerine yönelik yaklaşık 2.8 milyar TL ödeme gerçekleştirilmişti. Bu yıl ise mal ihracatları için bütçe tutarı yaklaşık 7.7 milyar TL'ye çıkacak. Bakanlık 2023'te hizmet ihracatına yönelik ise yaklaşık 2.4 milyar TL'lik destek kullandıracak. Destek bütçesi, genel destek kararı kapsamında 10 ana sektörde, 36 destek kalemi ile kullandırılacak. Bunun yanı sıra, kurumsal altyapılarını tamamlamış firmalara yönelik uygulanan TURQUALITY Markalaşma Desteği Kararı ve ihraç ürünler en kısa sürede ve en az maliyetle global müşterilere ulaştırabilmek için tüm lojistik süreçlerin uçtan uca yönetildiği entegre bir model olan Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları (YLDA) da destek bütçesinin kullanılacağı diğer alanlar olacak. 2023 yılının öncelikli gündem maddeleri arasında Avrupa Yeşil Mutabakat başta olmak iklim değişikliği konusundaki bilgilerin, derlenerek ihracatçıların tek bir noktadan bilgisine sunulmasını sağlamak üzere "İklim Değişikliği Platformu" oluşturulması yer alacak.