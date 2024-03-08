Tıcari araç pazarında 5 yılda 4.5 kat büyüme

Türkiye genelinde otomotiv satışları geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30.6 artarak 105 bin 990 adetle tüm zamanların şubat ayı rekorunu kırarken, hafif ticari araç pazarında da büyüme hız kesmedi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) şubat ayı verilerine göre, şubatta otomobil satışları yüzde 39.67 artarak 82 bin 277 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6.6 yükselişle 23 bin 713'e ulaştı.Yılın ilk iki ayında ise hafif ticari araç satışları yüzde 9.8'lik büyüme ile 39 bin 373'e ulaştı. Ocakşubat ayları itibarıyla hafif ticari araç pazarında son 5 yıllık büyüme ise yüzde 335'e çıktı. 2019'un ilk iki ayında 9 bin 64 hafif ticari araç satılmıştı. Böylece iki aylık satışlarla da rekor kırılmış oldu.Ocak-şubat döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi araçlar yüzde 73.1 pay ve 28 bin 767 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 12.7 pay ve 5 bin 9 adetle ikinci sırada yer aldı. Gövde tipinde minibüsler 2 bin 414 adetle üçüncü sırada yer bulurken, Pickup 3 bin 162 ile dördüncü sıraya yerleşti. 2023'ün ilk iki ayında satışı bulunmayan karavanda ise, bu yılın aynı döneminde 21 adet satış gerçekleştiği dikkat çekti. Türkiye'de 2023'te toplam 1 milyon 232 bin araç satışı yapılırken, bunun 967 binini otomobiller, 265 binini ise hafif ticari araçlar oluşturdu. Hafif ticari araçların pazar payı yüzde 21.5 olarak gerçekleşti. 2018-2023 arasını kapsayan 6 yıllık dönemde 4 milyon 626 bin araç satışı yapıldı. Bu dönemde gerçekleşen hafif ticari araç satışı ise 1 milyon 20 bine ulaştı.Hafif ticari araç pazarındaki hızlı büyüme, Türkiye'nin Avrupa'daki sıralamasını da değiştirdi. 2023'te hafif ticari araç satışlarında Türkiye Almanya'yı geçerek üçüncü sıraya çıktı. 2023'te hafif ticari araç satışında Fransa yüzde 9.2'lik büyüme ve 347 bin adetle ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık 283 bin adetle ikinci sırada yer aldı. Türkiye 265 bin adetle üçüncü sıraya çıkarken, Almanya 259 bin adetle dördüncü oldu. Türkiye toplam ticari araç satışlarında ise 316 binle dördüncülüğünü korudu. Toplam ticari araç satışında Fransa 427 binle ilk sırada yer alırken, Birleşik Krallık 396 binle ikinci, Almanya 354 binle üçüncü oldu.