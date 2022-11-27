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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Ticari araç sürücüleri dikkat! Cezası 1.152 TL

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Ticari araç sürücüleri dikkat! Cezası 1.152 TL
Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. 1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2023'e kadar devam edecek. Uygulama 'ticari' araçlarda zorunlu. Hususi araç kullanıcılarına da güvenli sürüş için tavsiye ediliyor. İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar kış lastiğinin faydalarını anlattı.
Büyükçınar, "Kış ve yaz lastiğini birbirinden ayıran en önemli özellik hamur yapılarıdır. Kış lastiğinin hamur yapısı 7 derecenin altında sertleşmemesini sağlamaktadır. Yaz lastiği ise artı 7 derecenin altında sertleşir ve kontrol kaybına sebep olur. Kış lastiklerinin üzerine 3 zirveli bir dağ ve kar sembolünün olması yanında da M+S harflerinin olması bize o lastiğin bir kış lastiği olduğunu gösterir" diye konuştu.
Büyükçınar kış lastiğinin yeterli olmadığı yerlerde ise araçta zincir bulundurulması gerektiğini anlattı. Kış lastiği taktırmayan ticari araç sürücülerine 1.152 lira ceza yazılacak.

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Ticari araç sürücüleri dikkat! Cezası 1.152 TL
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