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Giriş Tarihi: 2.6.2023

Ticari araçta elektrik devrimi

Ticari araçta elektrik devrimi
Anadolu Isuzu, ürün gamına eklediği sıfır emisyonlu, sessiz ve yenilikçi teknolojilerle donatılmış tam elektrikli modelleriyle birçok ülkenin ilgisini çekiyor. 50'ye yakın ülkeye ihracat yapan şirket sene sonuna kadar çoğu Avrupa ülkesi olmak üzere 100'ü aşkın tam elektrikli araç teslimatlarını tamamlayacak. Şirketin "Geleceğe Büyük Etki" sloganı ile tanıttığı BIG.e, kompakt yapısı ve yetenekleri ile son kilometre taşımacılığında önemli bir dönüşümü simgeliyor. Üç farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil sunan BIG.e, bu sayede ticari araç sahiplerinin şehir içindeki pek çok ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. Anadolu Isuzu'nun Çayırova'daki akıllı fabrika özelliklerine sahip tesislerinde, Isuzu kalite standartları ile üretilecek olan BIG.e 2024 yılında satışa sunulacak.
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Ticari araçta elektrik devrimi
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