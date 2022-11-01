Ticari diplomasi atağı

Türkiye ve bölgenin en kapsamlı karma ticaret fuarı MÜSİAD EXPO başlıyor. 2-5 Kasım tarihlerinde 19'uncu kez kapılarını TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde açacak olan fuara 124 ülkeden sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanı geliyor. Fuara 100 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Küresel ve bölgesel ticarete yön verecek MÜSİAD EXPO 2022'de nitelikli alım heyetleri ile Türk iş insanları bir araya gelecek. Ticari diplomasinin kalbi bu fuarda atacak. Fuar kapsamında 5 milyar dolarlık iş bağlantısı hedefleniyor.25 bin metrekarelik fuar alanında MÜSİAD üyelerinden gelen talepleri değerlendirerek, farklı ürün ve hizmet kalemlerinde iş insanlarımızı doğrudan muhatapları ile bir araya getirecek. MÜSİAD EXPO'da düzenlenecek B2B görüşmelerde iş bağlantıları yapılacak. Hibrit formatta düzenlenen fuarda, dijital dünyanın ayrıcalıkları ile yüz yüze iletişim birleşecek. Fuara Avrupa, Asya, Sahra altı Afrika ve Ortaoğu ve Kuzey Afrika yani MENA bölgesinden ciddi bir katılım olacak. Azerbaycan, Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran ve Cezayir başta olmak üzere farklı 50 ülkeden alım heyeti geliyor.Organizasyon kapsamında ayrıca D8 Büyükelçiler Zirvesi düzenlenecek. Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın önderliğinde "üye ulusların refahını ve huzurunu artırmak" hedefiyle 1997'de kurulan Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü'nde Türkiye, Nijerya, Mısır, Pakistan, Endonezya, İran, Malezya ve Bangladeş bulunuyor. İstanbul'da 15 Haziran 1997'de yapılan üye devlet ve hükümet başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile kurulan D-8, kalkınmada iş birliğini sağlamaya, üye ülkeler arasındaki ticareti ve iş birliğini artırmaya yönelik uluslararası bir örgüt olarak öne çıkıyor.24 farklı sektörden firmanın ürün ve hizmetlerini sergileyeceği MÜ- SİAD EXPO'da mili savunma alanında ulusal ve uluslararası başarılara imza atan BAYRAKTAR TB2 SİHA ziyaretçilerle buluşacak. Bununla birlikte Cezeri Uçan Araba ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirilen farklı birçok proje de misafirlerin beğenisine sunulacak.Fuarın gala yemeğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Açılışa ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılacak.MÜSİAD Expo iki yılda bir yapılıyor. Her dönem artan katılımcı sayısı ve sektör çeşitliliğiyle ticareti desteklemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Yenilikleri kucaklayan ve global trendleri takip eden fuar 2020'de de dünya çapında talep görmüştü. 228 firma ve firma temsilcileri, 5 uluslararası katılımcı ülkenin geldiği fuar 13 bin 74 toplam ziyaretçi, 2 bin 100 uluslararası ziyaretçiyi ağırlamıştı. Özbekistan, Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 50 ülkeden 400 yabancı alım heyetinin katıldığı fuarda düzenlenen Uluslararası İş Forumu'nda (IBF) "Virüsün Ekonomisi" tartışılmıştı. Kovid-19 sonrası patlama yaşayacak sektörler hakkında da bilgi paylaşımı gerçekleştirilmişti. Uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsoloslar bir araya getirilmişti.