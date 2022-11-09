Ticari diplomasinin kalbi MÜSİAD EXPO’da attı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO Karma Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde binlerce iş insanını bir araya getirdi. Dünyanın dört bir yanından üst düzey diplomatik temsilcinin de katıldığı organizasyon, D8 Büyükelçiler Buluşması, Uluslararası İş Forumu ve Yabancı Misyonlar Resepsiyonu gibi etkinlikler ile sıra dışı bir fuar deneyimi sundu. Fuara ilişkin açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, ticari diplomasinin kalbinin MÜSİAD EXPO'da attığını işaret ederek, "MÜSİAD EXPO, fuar boyu düzenlenen etkinlikler ve ortaya çıkardığı potansiyel ile uluslararası ticarete yön veren bir etki oluşturdu. Beklentilerin üstüne çıkan bir fuar deneyimi sunan MÜSİAD EXPO, deyim yerindeyse tam bir ticari diplomasi şölenine dönüştü" dedi.

"MÜSİAD EXPO TARİHİNİN EN BÜYÜK FUARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

MÜSİAD EXPO 2022'deki gelişmelere ilişkin hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Genel Başkan Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO tarihinin en büyük fuarına imza attıklarını belirtti. "Fuarımız her geçen gün büyüyor, güçleniyor" diyen Başkan Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl 19'uncu kez kapılarını açan MÜSİAD EXPO, çok sektörlü ve çok kültürlü yapısı ile Türkiye ve bölgenin en kapsamlı organizasyonları arasında yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası programların da düzenlendiği etkinlik, katılımcılarına sıra dışı bir fuar deneyimi sunuyor. Fuar öncesi 124 ülkeden 100 bin ziyaretçi hedefiyle yola çıkmıştık. Sahadan yerinde geri bildirimlerle elde ettiğimiz verilere göre, memnuniyet oranı oldukça yüksek. Tüm bu izlenimler ve elde edilen verilerle şunu ifade edebiliriz; MÜSİAD EXPO tarihimizin en büyük ve ülkemizin en kapsamlı karma ticaret fuarına imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedeflerimize ulaştık ve sanal fuarımız bir süre daha iş insanlarını buluşturmayı sürdürecek. 25 bin metrekarelik bir fuar alanında gerçekleştirilen etkinlikte 600'e yakın firma stant açtı. Fuar için titiz bir çalışma yürüten ekiplerimiz ürün ve hizmet bazlı 60'tan fazla ülkeden nitelikli alım heyetini doğrudan muhatapları ile bir araya getirdi. Cezayir, Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Pakistan, Rusya, Mısır, Endonezya, Ürdün, Avusturya, Fas gibi ülkelerden yoğun bir ziyaretçi profili ile karşılaştık. Bununla birlikte ülkemizin tüm illerinden misafirlerimiz, MÜSİAD EXPO'da yeni iş birliklerine kapı araladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanımız, Bakanlarımız, KKTC Başbakanımız, yabancı ülkelerden üst düzey Bakan ve diplomatik temsilcinin katılımı ise MÜSİAD EXPO'nun ne denli önemli bir organizasyon olduğunu gözler önüne seriyor. Allah'a hamdolsun fuarımız her geçen gün büyüyor, güçleniyor."

MÜSİAD EXPO'DA 11 FARKLI ÜLKEDEN 17 KURULUŞLA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO'da düzenlenen etkinliklere ilişkin bilgi paylaşırken MÜSİAD ve 11 farklı ülkeden 17 kuruluş arasında iş birliği mutabakatı imzalandığını söyledi. Başkan Asmalı, imzalanan anlaşmalar ile ülkeler arası ticaretin bir adım ödeye taşınacağını vurguladı.

Başkan Asmalı, açıklamasına şöyle devam etti:

"MÜSİAD EXPO çerçevesinde, D8 Ülkeleri büyükelçilerinin katılımıyla Ticari Diplomasi Buluşması, büyükelçi ve başkonsolosların katılımıyla Diplomatik Misyonlar Resepsiyonu, yurt içi ve yurt dışı 165 noktada bulunan MÜSİAD şube başkan ve temsilcilerinin katılımıyla Dünya Genel İdare Kurulu, B2B iş görüşmeleri ve MoU İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni gibi etkinlikler fuara değer katan organizasyonlar arasında yer aldı. Yurt dışı şubelerimiz ve çok sayıda forum üyesi paydaş ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlediğimiz 26. Uluslararası İş Forumu-IBF Kongresi'nin bu seneki ana konusu ise Gıda Güvenliği ve Neslin Muhafazası oldu. Bu konu başlığını çok değerli konuklarımızla masaya yatırdık ve üç ayrı oturumlu panel düzenledik. İnşallah bu çalışmaların tamamını da rapor hâline getirip kamuoyuyla paylaşacağız. En büyük sermayemiz ve gücümüz olan yeni nesilleri ve aileyi korumak için biz de MÜSİAD olarak seferberlik hâlindeyiz. Çin, Gambiya, Demokratik Kongo, Nijerya, Kenya, Fas ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 11 farklı ülkeden toplam 17 ayrı kuruluşla imzalanan MoU iyi niyet anlaşmaları ülkeler arası ticareti güçlendirerek bir adım ödeye taşıyacak. Aynı zamanda D8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde imzalanan mutabakat ile D8 ve MÜSİAD arasındaki iş birliğini daha kapsamlı bir hâle kavuşturacağız."

MÜSİAD, EXPO'DA ULUSLARARASI TİCARETE DİNAMİZM KAZANDIRACAK İKİ YENİ YAPIYI HAYATA GEÇİRDİ

MÜSİAD EXPO çerçevesinde tanıtımı yapılan MÜSİAD Invest ve MÜSİAD Ticaret Ofisi'ne yönelik değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin yeni ekonomik düzende küresel ticaretin güvenli limanı olduğunu vurgulayarak, oluşturulan iki yeni yapı ile ülkemize yatırım yapmak isteyen ve dünyaya açılmak isteyen iş insanlarına rehberlik edileceğini söyledi.

Başkan Asmalı, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"MÜSİAD EXPO çerçevesinde uluslararası ticarete dinamizm kazandıracak iki yeniliği hayata geçirdik. Bunlardan biri, kısa adı MÜSİAD Invest olan MÜSİAD Uluslararası Yatırım Destek Ofisi. MÜSİAD Invest ile Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yatırımcılara rehberlik edeceğiz. Bunun yanında yurt içi ve yurt dışındaki üyelerimizin tüm ticari bilgilerini topladığımız ve birbirlerini çok daha iyi tanımaları ve ticaret yapmalarını sağlamak için MÜSİAD Ticaret Ofisi'ni hayata geçirdik. Türkiye, küresel ve bölgesel ticaretin güvenli limanıdır. Bizler, 2022 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz ihracat odaklı yatırım, üretim ve istihdam projeleriyle, Anadolu'ya olan güvenimizi ortaya koyduk. MÜSİAD EXPO'daki sinerji ile bu vizyonumuzu daha da genişletmiş olduk. Tüm bu projelerimize ek olarak büyük ölçekli işleri ve hayallerimizi gerçekleştirmek için üyelerimizin, sermayelerini bir araya toplayarak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu için girişimlere başladık. Bu hayırlı ve bereketli proje için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Türkiye Yüzyılı inşa edilirken, Anadolu kazanacak, Türkiye kazanacak, milletimiz kazanacak. İş dünyası olarak ülkemizin yeni yüzyılına hazırız."