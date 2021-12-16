Ticari kredide artış hızı 4’e katlandı

MERKEZ Bankası
'nın faiz indirimlerine başladığı 23 Eylül'den bu yana TL kredilerde artış rekoru kırılırken, özellikle yatırıma dönüşen ticari krediler adeta şahlanışa geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
'nun verilerine göre 24 Eylül'de 2 milyar 562 milyon lira olan TL kredi hacmi, 10 Aralık itibarıyla 2 trilyon 767 milyar liraya ulaştı. Bu süreçte TL kredi hacminde yaşanan artış 205 milyar TL oldu. Kredilerde yaşanan artışın lokomotifliğini yatırıma, istihdama ve üretime dönen ticari krediler oluşturdu. 24 Eylül'de 1 trilyon 644 milyar lira olan TL cinsi ticari krediler, 10 Aralık itibarıyla 1 trilyon 804 milyar liraya ulaştı. TL kredilerde yaşanan 205 milyar liralık artışın 160 milyar lirası ticari kredilerden oluştu. Faiz indiriminden önceki 2.5 ayda TL ticari kredilerdeki artış 40 milyar lirada kalmıştı. Faiz indirimleri ile birlikte ticari kredilerdeki artış hızı 4'e katlanmış oldu.