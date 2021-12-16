Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ticari kredide artış hızı 4’e katlandı
Giriş Tarihi: 17.12.2021

Ticari kredide artış hızı 4’e katlandı

Ticari kredide artış hızı 4’e katlandı
MERKEZ Bankası'nın faiz indirimlerine başladığı 23 Eylül'den bu yana TL kredilerde artış rekoru kırılırken, özellikle yatırıma dönüşen ticari krediler adeta şahlanışa geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 24 Eylül'de 2 milyar 562 milyon lira olan TL kredi hacmi, 10 Aralık itibarıyla 2 trilyon 767 milyar liraya ulaştı. Bu süreçte TL kredi hacminde yaşanan artış 205 milyar TL oldu. Kredilerde yaşanan artışın lokomotifliğini yatırıma, istihdama ve üretime dönen ticari krediler oluşturdu. 24 Eylül'de 1 trilyon 644 milyar lira olan TL cinsi ticari krediler, 10 Aralık itibarıyla 1 trilyon 804 milyar liraya ulaştı. TL kredilerde yaşanan 205 milyar liralık artışın 160 milyar lirası ticari kredilerden oluştu. Faiz indiriminden önceki 2.5 ayda TL ticari kredilerdeki artış 40 milyar lirada kalmıştı. Faiz indirimleri ile birlikte ticari kredilerdeki artış hızı 4'e katlanmış oldu.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticari kredide artış hızı 4’e katlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA