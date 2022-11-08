Ticari kredide faiz % 30’dan 18’e geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel resesyon beklentilerine rağmen Türkiye'de ekonomik canlılığı sürdürülebilir kılmak için ihtiyatlı teşvik politikalarını uygulamaya devam edeceklerini bildirdi.Bakan Nebati, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında, büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve istihdam artışını desteklemek hedefiyle üretimi artırmaya yönelik, antienflasyonist kredi politikalarını uygulamaya devam ettiklerini belirtti.Bu kapsamda, işletmelerin enflasyonun oldukça altında, düşük maliyetle ticari kredilere ulaşmalarını sağladıklarını vurgulayan Nebati, temmuz sonunda yüzde 30 civarında olan ticari kredi faizlerinin gelinen noktada yüzde 18'lere gerilediğine dikkati çekti. Nebati, uyguladıkları politikalar sonucu sağlanan güçlü kredi büyümesinde, ticari kredilerin ağırlığının yüksek olduğuna işaret etti.Bankacılık sektörünün kredi hacminin yıllık yüzde 68.2 arttığını, buna karşılık aynı dönemde ticari kredi büyümesinin ise yüzde 74.9 seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Nureddin Nebati, "KOBİ'lerimizin de kredilere kolay erişimini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın bir sonucu olarak KOBİ kredileri, tarihsel ortalamasının 3 katından daha fazla büyümüştür" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolar cinsinden 2028 vadeli tahvilinde ihraç miktarı 1.5 milyar dolar oldu. Tahvile 150'nin üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. 15 Ocak 2028 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9.875, getiri oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti. 2022 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 9 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.