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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Ticari sigorta fiyatları yüzde 15 arttı

Ticari sigorta fiyatları yüzde 15 arttı
MARSH'IN yayınladığı 'Küresel Sigorta Piyasa Endeksi'ne göre 2021'in üçüncü çeyreğinde küresel ticari sigorta fiyatları yüzde 15 arttı. Bu artışla art arda 16'ıncı çeyrek fiyatlar yükselmiş oldu. Birçok coğrafya ve iş kolunda artış hızı yavaşlamaya da devam ediyor. 2020'nin dördüncü çeyreğinde oranlar yüzde 22 ve 2021'in ilk çeyreğinde ise yüzde 18 artmıştı. İngiltere yüzde 27'lik bir bileşik fiyatlandırma artışıyla ve Pasifik Bölgesi yüzde 17'lik bir artışla küresel bileşik fiyatlarını yönlendirmeye devam etti. Asya'daki artış oranı yüzde 6 olurken, Latin Amerika'da yüzde 2 ve Kıta Avrupası'nda yüzde 10'luk artış kaydedildi. Amerika'da sabit kıymet ve sorumluluk sigortalarında hafif artışlar nedeniyle yüzde 14 artış meydana geldi.
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Ticari sigorta fiyatları yüzde 15 arttı
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