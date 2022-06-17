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Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:25

TİGEM 1050 reforme küçükbaş hayvan satacak

AA
TİGEM 1050 reforme küçükbaş hayvan satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) toplam 1050 reforme koyun, koç, erkek ve dişi tokluyu satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 510 baş reforme bafra koyun, 210 baş reforme bafra koç, 210 baş reforme bafra erkek toklu, 120 baş reforme bafra dişi toklu canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale 27 Haziran Pazartesi saat 14.00'te Alım–Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye katılım olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ikinci ihale, 1 Temmuz'da aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

İhalede muhammen bedel toplamı 2 milyon 626 bin 500 lira, geçici teminat toplamı ise 262 bin 650 lira olarak belirlendi. İhaleye katılacak firma ve şahıslar yatırdıkları teminat oranında diledikleri partiye iştirak edebilecek.

İhaleye ait şartname TİGEM, TİGEM'in internet adresinden (https://www.tigem.gov.tr) veya Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde görülebilecek. İşletme telefonlarından da bilgi edinilebilecek.

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TİGEM 1050 reforme küçükbaş hayvan satacak
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