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Giriş Tarihi: 17.1.2023 10:00

TİGEM, 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 50 sözleşmeli teknik personel istihdam edilecek.

AA
TİGEM, 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM) Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu personel, tarla bitkileri, bitki koruma, tarımsal yapılar ve sulama, zootekni, veteriner hekim, tekniker (bilgisayar) ve veteriner sağlık teknisyeni olarak görevlendirilecek. Bu pozisyonlara, yazılı ve sözlü sınav neticesinde açıktan atama gerçekleştirilecek.

Sınav başvuruları, 17-27 Ocak'ta TİGEM İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta ile yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 18 Mart 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da, Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezince (GAZİÖDM) Ankara'da ve tek oturumda düzenlenecek.

Sınavın yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar, mezun olunan programa göre ilgili KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının 10 katını geçmemek üzere sıralamaya tabi tutularak belirlenecek.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, 7-20 Şubat'ta başvurularını yapabilecek.

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TİGEM, 50 sözleşmeli teknik personel alacak
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