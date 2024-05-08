TikTok ile ABD savaşı kızışıyor

TİKTOK ve Çinli sahibi ByteDance, sosyal medya uygulamasının devredilmesinin, devredilmemesi halinde ise yasaklanmasının önünü açan yasa nedeniyle ABD hükümetine dava açtı. ABD'nin başkenti Washington'daki Temyiz Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, söz konusu yasanın anayasaya aykırı olduğu ileri sürüldü. Yeni yasaya göre yeni bir alıcı bulunmadığı takdirde Tiktok, Ocak 2025'ten itibaren ABD'de yasaklanacak. Başkan Joe Biden, şirketin satış sürecinde ilerleme kaydedilmesi halinde bu süreyi 90 gün uzatabilir. Tiktok bu satışın, "ticari, teknolojik ve yasal olarak mümkün olmadığını" kaydederken sürecin "270 günlük zaman çerçevesinde kesinlikle tamamlanamayacağını" savunuyor. Çin hükümeti ise ABD'nin yabancı bir firmaya karşı "zorbalık" yaptığını öne sürerek yasayı eleştiriyor ve satışa karşı çıkacağının sinyalini veriyor. TikTok'un algoritması, uygulama içinde, önceki materyallerle nasıl etkileşimde bulunduklarına ilişkin verilere dayanarak kullanıcılara hangi içeriğin sunulacağını belirleyen bir dizi talimattan oluşuyor. Kullanıcılara 'Takip Edilenler', 'Arkadaşlar' ve otomatik olarak oluşturulan 'Sizin İçin' kategorilerinde üç ana akış sunuluyor. Yaklaşık 170 milyon Amerikalı her ay TikTok kullanıyor.