TİM Başkanı Gülle: İhracatta lig atladık, hedef dış fazla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2021 yıl dış ticaret rakamlarına göre, aralık ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artışla 22,3 milyar dolar olurken, 2021 yılı ihracatı ise geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükseldi. Böylece, 12 ayın 11'inde ihracat rekorları kırılmış oldu. 2020 yılında 1,10 olan ortalama ihraç birim değeri ise 2021 yılında yüzde 17'lik artışla 1,29'a ulaştı.

2021 yılı aralık ayı ihracat rakamları ve 2021 yılı verileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı. Aralık ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artışla 22,3 milyar dolar oldu. 2021 yılı ihracatı ise geçen yıla kıyasla yüzde 32,9 artışla 225,4 milyar dolara yükseldi. 2021 yılında ilk kez ihracat yapan 18 bin 887 firma, 3,7 milyar dolarlık katkı sağladı. 2020 yılında 1,10 olan ortalama ihraç birim değeri, 2021 yılında yüzde 17'lik artışla 1,29'a ulaştı.

"TEDARİK KRİZİNDEN 25 MİLYAR DOLAR ÇIKARDIK"

Küresel tedarik zincirleri kırılırken, tedariği ayakta tuttuklarına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Lojistik sorunlar yaşanırken coğrafyalar arasında bağlar kurduk. Dünyada finansmana erişim problemleri yaşanırken biz kendi çözümlerimizi ürettik. Dünya devleri ürünlerini gönderemezken biz alıcıların kapısına kadar ulaştık. Ar-Ge merkezi sayısı 1.254'e ulaştı. Tasarım merkezi 338'e Teknopark sayısı 73'e, organize sanayi bölgesi sayısı 332'ye çıktı. Küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmayı lehimize çevirmeyi bildik. Böylece ihracat hanemize 25 milyar dolar artı değer kattık. Büyümenin lokomotifi olduk, yılın ilk 9 ayında büyümenin yarısı ihracatla geldi. İstihdam artışının 3'te 1'ini ihracat öncülüğündeki sanayi sektörleri sağladı. Gururluyuz çünkü, tüm hedeflerimizi bir bir gerçekleştirdik ve geçtik. 12 ayın 11'inde ihracat rekorları kırdık. Uzun süredir hedeflediğimiz aylık 20 milyar dolar, yıllık 200 milyar dolar ihracatı bu yıl aştık. Miktar bazında ihracatta da Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık, 174 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. Birim ihracat değerimizi geçen yıla göre yüzde 17 artırarak, 1,10'dan 1,29'a çıkarmayı başardık. Bu artış önümüzdeki yıllarda katlanarak devam edecek. Hedefimiz bu değeri 2 dolara çıkarmak."

"YENİ YATIRIMLARI SÜRATLE HAYATA GEÇİRMELİYİZ"

Artık yeni bir ligde olunduğunu vurgulayan İsmail Gülle, "Çıktığımız bu yeni ligde kalıcı olmak için ölçek ekonomisine ulaşmalıyız. Büyük siparişlere, büyük ölçekte işlere yetişebilmek adına yeni yatırımları süratle hayata geçirmeliyiz. Bu yatırımları gerçekleştiren sektörlerimiz var. Aynı atılımı tüm sektörlerimizden bekliyoruz. Yapılacak yeni yatırımlarla birlikte ihracatımızı daha yukarılara çıkaracağız. 2021 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84'e çıktı. Bu başarıyı dış ticaret fazlasına dönüştürmek için çalışacağız. Elbette ihracatımızdaki yükseliş ivmesiyle beraber, İhracatçılarımızın finansal sorumlulukları da giderek artıyor" diye konuştu.

İSTİKRARLI KURLA, İSTİKRARLI İHRACAT VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TİM Genel Kurulu'nda açıkladığı İhracatı Geliştirme Fonu hakkında konuşan Gülle, bu uygulamanın ihracatçılar için teminat sorununu aşması adına son derece önemli olduğunu vurguladı. Gülle sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Ticaret Bakanımızın gayretleriyle yasalaşan ve organları oluşturulan fonun yeni yılda ihracatçılarımıza hizmet vermeye başlayacak olmasını büyük bir adım olarak görüyoruz. Daha büyük hedeflere ulaşacağımız 2022 yılında Merkez Bankası ve Eximbank'ın ihracatçıya verdiği finansman desteğinin devam etmesi ve artması çok daha önemli olacak. Ayrıca, bir kez daha altını çizmek istiyorum ki, ihracat ailemiz her zaman istikrarlı kurdan yana olmuş, hiçbir zaman kurdaki spekülasyonların içerisinde yer almamıştır. Bu nedenle ihracatçılar için pariteyi öngörülebilir hale getiren "İleri Vadeli Kur Rakamı Sistemi" için 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu mekanizma sayesinde, ihracatçılarımız vadeli fiyatlandırmalarını güvenle yapabileceği bir imkâna kavuştu. Cumhurbaşkanımızın bir diğer müjdesi olan ve ihracatımızın geldiği noktada ciddi bir ihtiyacı karşılayacak yeni fuar alanı konusunda da çalışmalarımız süratle devam ediyor."

DAKİKADA 1,6 MİLYON DOLAR İHRACAT

Pandemi döneminin dijitalleşmeyi ve e-ihracatı daha da hızlandırdığını kaydeden Gülle, buna bağlı olarak e-ihracatın kayıt altına alınmasının ve ölçülebilir hale gelmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi. İhracat değeriyle beraber ihracat yükünün de arttığını ifade eden Gülle, "Her yıl ortalama yüzde 15 seviyelerinde artan bu yükü karşılayacak şekilde, ülkemizin lojistik altyapısında yeni yatırımların limanların, demiryolu bağlantılarının ve hava kargo kapasitelerinin artırılması son derece hayati. Ayrıca, istatistikler gösteriyor ki, ihracatımızın yüzde 94'lük kısmı haftanın 5 gününe sıkışmış durumda. Oysa pek çok sektörde üretim 7 gün aralıksız devam ediyor. Üretimdeki sürekliliği ihracatta da sağlamak için gümrüklerimizin artık 7/24 esası ile çalışıp ihracatımızdaki bu yükselişi desteklemesi gerektiğine inanıyoruz. Bugün dakikada yaklaşık 1,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren bir Türkiye var. Görüyoruz ki, 'İhracatla Yükselen Türkiye' için kaybedecek bir dakikamız bile yok. Hedefimiz dakikada 2 milyon dolar ihracat. Bu tarihi günde, yıl boyunca verdiğimiz emeklerin, alın terinin karşılığını gördük. Bu başarının altına imzasını atan 100 bin ihracatçımızın her biriyle iftihar ediyorum" dedi.

TOPLAM İHRACATTA OTOMOTİV, EN FAZLA ARTIŞTA ÇELİK LİDER

2021 yılında sektörlerin performansını incelediğinde 26 sektör ihracatını artırdı. 29,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi sektörü ilk sırada yer alırken, 25,3 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ikinci ve 22,4 milyar dolara ulaşan çelik sektörü üçüncü oldu. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 9,7 milyar dolar artıran çelik, 7,1 milyar dolar artıran kimyevi maddeler ve mamulleri ve 4,1 milyar dolar artıran demir ve demir dışı metaller sektörlerinde yaşandı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA, EN YÜKSEK ARTIŞ ABD'YE

Açıklanan verilere göre, 2021 yılında ihracatçılar, Türkiye bayrağını 229 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 184 ülkeye ihracatı artırma başarısı gösterdi. Aralarında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya'nın da bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ihracat rekoruna imza atıldı. 2021 yılında ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 19,33 milyar dolarla Almanya,

14,73 milyar dolarla ABD, 13,71 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok artırıldığı ülkeler; 4,54 milyar dolarlık artışla ABD, 3,40 milyar dolarlık artışla İtalya, 3,35 milyar dolarlık artışla Almanya sıralamasıyla gerçekleşti.

78 İL İHRACATINI ARTIRDI

2021 yılında 78 il ihracatını artırdı. 48 il ise yıllık ihracat rekoru kırdı. 2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk 3 il; 88,9 milyar dolarla İstanbul, 17,3 milyar dolarla Kocaeli ve 15 milyar dolarla Bursa oldu. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 2021 yılında 198 ülke ve bölgeye toplam 70,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Türk lirası ile ihracat yüzde 48 arttı.

TİM Tarafından açıklanan verilere göre ise şu bilgilere yer verildi:

101 bin 38 firma ihracat gerçekleştirdi. 32 bini aşkın firma ihracat ailesine katıldı. 2021 yılında ihracata başlayan firmalar 3,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 229 ülkeye ihracat yapıldı. 184 ülkeye ihracat artırıldı. 123 ülkeye ihracatta rekor kırıldı. 46 ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirildi. 78 il ihracatını artırdı. 48 il ihracat rekoru kırdı. 21 il, ihracatta 1 milyar dolar barajını aştı. 27 sektörün 26'sı ihracatını artırdı. 20 sektör ihracat rekoru kırdı. 23 sektörün ihracatı 1 milyar doları aştı. Türk lirası ile ihracat yüzde 48 artarak 70,8 milyar TL'ye yükseldi. Hizmet ihracatı Ocak-Ekim döneminde yüzde 62 artarak 46 milyar doları aştı."