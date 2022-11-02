TİM Başkanı Gültepe:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla ekim ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Gültepe, hafta sonu ülkenin dört bir yanında bayram coşkusu yaşandığını, Cumhuriyetin 99'uncu yıl dönümünün büyük bir gururla kutlandığını hatırlatarak, bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle andı.

Gültepe, Cumhuriyet felsefesinin gelecekte de en büyük rehber olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin güçlü bir ekonomi ile çok daha büyük anlam kazanacağını hep beraber biliyoruz. Bu bilinçle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere, ekim ayını 21,3 milyar dolar ihracatla kapattık. Ekim 2021'e göre yüzde 2,8 artış oranı gerçekleştirdik. Bu rakam, şimdiye kadarki bütün ekim ayları içerisinde en yüksek rakam. Ocak-ekim döneminde 209 milyar doları aştık. 10 ayda geçen yıla göre yüzde 15,4 artıdayız. Son 12 ayda ise 253 milyar doları geçmiş bulunuyoruz. Son 12 ayın tamamında ihracat rekorları kırdık. Ancak bildiğiniz gibi Avrupa ve ABD başta olmak üzere küresel ekonomilerden aylardır daralma sinyalleri alıyoruz. En büyük pazarlarımızdaki bu sıkıntının birden çok nedeni var. Yüksek enerji fiyatları, enflasyonist baskı, faiz politikaları, hanehalkı harcamalarının kısılması gibi nedenlerle ithalat talebi gittikçe daralıyor."

Gültepe, yılbaşından bu yana paritenin de ihracata olumsuz yansıdığını aktararak, sadece ekim ayında parite kaynaklı kaybın 1,5 milyar dolar, 10 aylık kaybın ise 11,5 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi.

"DEMİR-ÇELİK, ÇİMENTO, SERAMİK, CAM, GÜBRE GİBİ ENERJİ YOĞUN SEKTÖRLERDE İSE TALEP ARTIŞI ÖNGÖRÜYORUZ"

Mustafa Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 2022'ye 250 milyar dolar ihracat hedefi ile başlamıştık. Önümüzde 2 ay kaldı. Her şeye rağmen hedefi yakalayıp inşallah ihracatta yüzde 10'luk bir büyüme gerçekleştireceğimizi tahmin ediyoruz. Küresel ticarette bu yıl yüzde 3,5 büyüme öngörülüyor. Resmin geneline baktığımızda iyi bir grafik çizdiğimizi söyleyebilirim. 2023 için küresel tahminlerde keskin bir düşüş söz konusu. Önümüzdeki yıl dünya ticaretinin yüzde 3,4 büyüyeceği öngörülüyordu. Son güncellemelerle oran yüzde 1'e çekildi. Hatta 2023'te küresel ticaretin daralacağı yönündeki endişeler giderek artıyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelerin ihracatımıza olumsuz yansımalarını en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla, birliklerimizle sürekli istişare halindeyiz."

Geçen hafta TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısını yaptıklarını belirten Gültepe, "Sayın Bakanımızın da teşrif ettiği toplantıda birlik başkanlarımızın görüş ve önerilerini dinledik, notlarımızı aldık. Çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Gelecek birkaç ay bazı sektörlerin ihracatında daralma olabileceğine işaret eden Gültepe, "Ancak demir-çelik, çimento, seramik, cam, gübre gibi enerji yoğun sektörlerde ise talep artışı öngörüyoruz. Özetle tüm olasılıkları beraberce değerlendiriyoruz. Devletimizin desteği ile salgında olduğu gibi bu süreci az hasarla atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"SAVUNMA VE HAVACILIK İLE HUBUBAT SEKTÖRLERİMİZ, TARİHLERİNİN EN YÜKSEK İHRACATINI YAPIYOR"

TİM Başkanı Gültepe, otomotiv sektörünün uzun bir aradan sonra bu ay ihracatta ilk sırada yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ekimde ilk 5 sektörümüz, 2,7 milyar dolarla otomotiv, 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla çelik ve 1,3 milyar dolarla elektrik-elektronik şeklinde sıralandı. Burada son 3'te çok fazla değişiklik yok. İlk 1-2'de otomotiv ve kimya sektörü birbiriyle yarışıyor. İyi haberlerden birisi de savunma ve havacılık ile hububat sektörlerimiz, tarihlerinin en yüksek ihracatını yapıyor."

Bu ay 38 ilin ihracatını artırdığını bildiren Gültepe, en çok ihracat yapan ilk 5 ilin İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gaziantep olduğunu söyledi.

Gültepe, ekimde 217 ülkeye ihracat yaptıklarını, 114 ülkeye ihracatı artırdıklarını, en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, Irak ve ABD olduğunu kaydetti.

"1.806 FİRMA BU AY İLK KEZ İHRACATA BAŞLADI"

Mustafa Gültepe, 1.806 firmanın bu ay ilk kez ihracata başladığını belirterek, "Yeni firmalarımız, ekim ayında 113,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artışla 1,64 dolara yükseldi. Eğer biz orta vadede 300 milyar dolar ihracatı yakalayacaksak 1,64 dolar birim ihracat değeri yetmez, bunu minimum 2 doların üzerine, ham madde fiyatları artış yapmadan çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bunun için de mutlaka tasarım gücünü, markalı üretimi artırmaları gerektiğini vurgulayan Gültepe, "Markalaşma konusunda her yıl daha iyiye gidiyoruz. Son yıllarda 'Türkiye'de üretilmiş' algısını güçlendirecek önemli markalar çıkardık." dedi.

TOGG'A İNGİLİZ İŞ İNSANINDAN TALEP

TİM Başkanı Gültepe, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü, Togg töreninde kendisinin de olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok büyük bir talep var. İngiltere'nin en büyük iş insanlarından biri, bir arkadaşımızı arayarak bayilik istediğini, İngiltere'deki satış haklarını, franchise haklarını alıp orada onu (Togg) tanıtmak istediğini söylüyor. Bu da buna talep olacağını gösteriyor. Gerçekten araba güzel, yakından da inceledim. Araba değil de, akıllı cihaz deniliyor. Bir arabadan fazlası, akıllı cihaz olarak ortaya çıkıyor."

Togg'un en kısa sürede satışa girmesini temenni eden Gültepe, TİM ve birlikler olarak yerli malını kullanmaya bu kapsamda da devam edeceklerini bildirdi.