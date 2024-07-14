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Giriş Tarihi: 14.7.2024 15:31

TİM Başkanı Gültepe'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiye olan bağlılığı ve milli iradenin üstünlüğü, hiçbir güç tarafından sarsılamayacaktır. 15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasiye olan inancının bir simgesi olarak hafızalarımızda daima canlı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

AA
TİM Başkanı Gültepe’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gültepe, mesajında, milletin birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişimini ihracat ailesi olarak bir kez daha en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Mesajında, şehitleri rahmetle anan, gazilere de şükran duygularını ileten Gültepe, "Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiye olan bağlılığı ve milli iradenin üstünlüğü, hiçbir güç tarafından sarsılamayacaktır. 15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasiye olan inancının bir simgesi olarak hafızalarımızda daima canlı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

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TİM Başkanı Gültepe'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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