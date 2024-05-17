TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz

REKABETÇİLİĞİMİZ ARTMALI

Son dönemlerde artan maliyetler ve kur nedeniyle ihracatçının rekabetçilik konusunda zorlandığına vurgu yapan Gültepe, "Maalesef Türkiye pahalı kalıyor. Pahalı olan bir ülkeyi pazarlamak satmak kolay değil. Ancak buna rağmen rekabetçiliğimizi artırarak Türkiye'yi çok daha farklı noktaya getirmek için çalışıyoruz" dedi. İhracatçılar olarak hiçbir şekilde 'kur yükselsin' diye bir taleplerinin olmadığını anlatan Gültepe, beklentileri konusunda şunları söyledi: "Biz 'Girdi maliyetlerimiz ne kadar artarsa, kurun da o kadar artması lazım' diyoruz. Örneğin girdi maliyetlerimizin yüzde 50 arttığı bir ortamda kurun da buna yakın bir seviyede artması lazım. Aksi takdirde Türkiye rekabetçiliğini kaybeder. Avrupa ülkelerinde dahi yüzde 30-40 sarasında daha pahalıyız. İhracatı yukarı çekmemiz için üretimin ve sanayinin desteklenmesi gerekiyor. 375 milyar dolarlık hedefi 2028'de değil de bir yıl önce yakalama şansımız olur." Bu noktada katma değerli üretimin büyük önem taşıdığını anlatan Gültepe, "İhracatta kilogram birim fiyatımız 1.5 dolar seviyesinde, kısa vadeli hedefimiz bunu 2.5 doların üstüne çıkarmak. İnovatif ürünlerle bunu yapabiliriz" diye çalıştı.

ELEMAN SIKINTISI BÜYÜYOR

Emek yoğun sektörlerimizin başında hazır giyim ve tekstilin geldiğini anlatan TİM Başkanı Gültepe, sektörde istihdam kaybının 350 binlere ulaştığını anlattı. Özellikle deprem bölgesindeki tesislerde sipariş anlamında bir hareketlenme olduğunu söyleyen Gültepe, şunları kaydetti: "Ancak buna karşın kalifiye eleman bulma konusunda problem yaşanıyor. Bunun başlıca nedeninin sosyal yardımlar olduğunu düşünüyoruz. Toplum Yararına Projeler kapsamında verilen destekler nedeniyle kimse çalışmak istemiyor. Bu insanları üretime ve istihdama çekmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye üretir ve ihracatta belirlenen hedeflere ulaşırsa topyekun kalkınırız. Biz birliklerimizle birlikte 24 saat çalışıyoruz. Büyük bir atılım yaptık. İstanbul'u fuar merkezi konumuna getiriyoruz. Bütün sektörlerde büyük bir atılım var."

Gültepe'nin konuşmasının ardından zirvenin "İhracat Destekleri ve İş Dünyasının Beklentileri" konulu paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde Ticaret Bakanlığı tarafında ihracata verilen destekler masaya yatırıldı.

İHRACATÇIYA DESTEKLERİMİZ ARTACAK

Ticaret Bakanlığı, bu yıl 267 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışan ihracatçılara desteklerini artırdı. İhracat Genel Müdürü Kılıçkaya, "İhracatçılarımıza verdiğimiz destekleri her geçen gün artırıyoruz" dedi.

Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye ekonomisinin belkemiği konumundaki ihracatın artırılması konusundaki yol haritalarını paylaştılar. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın artırılması için verilen destekleri sürekli genişlettiklerini söyleyen Mehmet Ali Kılıçkaya, "İhracatçılarla sürekli temas halindeyiz. İhracatçılarımıza ticari bilgi ve enformasyon konusunda büyük destek veriyoruz. Pazar araştırması faaliyetleri kapsamında Kolay İhracat Platformu, Ticari Bilgi Yönetimi, İhracat Destek Ofisleri, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri ile onların her türlü sorusuna yanıt bulmalarını sağlıyoruz" dedi. İhracatçımıza mal tarafında 16.5 milyar TL, hizmet tarafında da 5.5 milyar TL dolmak üzere toplamda 22 milyar TL'lik bir bütçeyi destek olarak veriyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe aldıkları e-ihracat desteklerine dikkat çeken Kılıçkaya, "Bu alan hem ülkemizde hem dünyada gelişiyor. Türkiye'de de çok yoğun bir ilgi var. İhracatımızın yüzde 2'sini bu yolla yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.