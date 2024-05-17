TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın özel oturumundan sonra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin konuşması ile devam etti.
REKABETÇİ KUR İSTİYORUZ
Turkuvaz Medya Grubu tarafından Turkuvaz Medya Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Dünya değişiyor, dünyadaki ekonomik şartlar sizi yakından etkiliyor" diyerek, küresel ekonomilerde yaşanan daralmaya dikkat çekti. Bünyelerinde bulunan 27 sektör, 61 ihracatçı birliğinin üstün gayretleriyle ilk dört ayda ihracatta yüzde 2.7'lik artış yaşandığına dikkat çeken Gültepe, "Dünya ekonomisinde yaşanan savaşlar ve sıkıntıların olduğu bir ortamda Türkiye ihracatçıları olarak böyle bir sonuca imza attığımız için mutluyuz. Bu yıl 267 milyar dolar, 2028'de ise 375 milyar dolarlık mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatı hedefimiz var. Özellikle ihracatın yüzde 45'ini yaptığımız Avrupa Birliği'ndeki daralmalar bizi yakından ilgilendiriyor. Türkiye ihracatçıları olarak geçen yıla göre sektörlerimizle yüzde 5'in üzerinde artış sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz" diye konuştu.
REKABETÇİLİĞİMİZ ARTMALI
Son dönemlerde artan maliyetler ve kur nedeniyle ihracatçının rekabetçilik konusunda zorlandığına vurgu yapan Gültepe, "Maalesef Türkiye pahalı kalıyor. Pahalı olan bir ülkeyi pazarlamak satmak kolay değil. Ancak buna rağmen rekabetçiliğimizi artırarak Türkiye'yi çok daha farklı noktaya getirmek için çalışıyoruz" dedi. İhracatçılar olarak hiçbir şekilde 'kur yükselsin' diye bir taleplerinin olmadığını anlatan Gültepe, beklentileri konusunda şunları söyledi: "Biz 'Girdi maliyetlerimiz ne kadar artarsa, kurun da o kadar artması lazım' diyoruz. Örneğin girdi maliyetlerimizin yüzde 50 arttığı bir ortamda kurun da buna yakın bir seviyede artması lazım. Aksi takdirde Türkiye rekabetçiliğini kaybeder. Avrupa ülkelerinde dahi yüzde 30-40 sarasında daha pahalıyız. İhracatı yukarı çekmemiz için üretimin ve sanayinin desteklenmesi gerekiyor. 375 milyar dolarlık hedefi 2028'de değil de bir yıl önce yakalama şansımız olur." Bu noktada katma değerli üretimin büyük önem taşıdığını anlatan Gültepe, "İhracatta kilogram birim fiyatımız 1.5 dolar seviyesinde, kısa vadeli hedefimiz bunu 2.5 doların üstüne çıkarmak. İnovatif ürünlerle bunu yapabiliriz" diye çalıştı.
ELEMAN SIKINTISI BÜYÜYOR
Emek yoğun sektörlerimizin başında hazır giyim ve tekstilin geldiğini anlatan TİM Başkanı Gültepe, sektörde istihdam kaybının 350 binlere ulaştığını anlattı. Özellikle deprem bölgesindeki tesislerde sipariş anlamında bir hareketlenme olduğunu söyleyen Gültepe, şunları kaydetti: "Ancak buna karşın kalifiye eleman bulma konusunda problem yaşanıyor. Bunun başlıca nedeninin sosyal yardımlar olduğunu düşünüyoruz. Toplum Yararına Projeler kapsamında verilen destekler nedeniyle kimse çalışmak istemiyor. Bu insanları üretime ve istihdama çekmemiz gerekiyor. Çünkü Türkiye üretir ve ihracatta belirlenen hedeflere ulaşırsa topyekun kalkınırız. Biz birliklerimizle birlikte 24 saat çalışıyoruz. Büyük bir atılım yaptık. İstanbul'u fuar merkezi konumuna getiriyoruz. Bütün sektörlerde büyük bir atılım var."
Gültepe'nin konuşmasının ardından zirvenin "İhracat Destekleri ve İş Dünyasının Beklentileri" konulu paneli Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde Ticaret Bakanlığı tarafında ihracata verilen destekler masaya yatırıldı.
İHRACATÇIYA DESTEKLERİMİZ ARTACAK
Ticaret Bakanlığı, bu yıl 267 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışan ihracatçılara desteklerini artırdı. İhracat Genel Müdürü Kılıçkaya, "İhracatçılarımıza verdiğimiz destekleri her geçen gün artırıyoruz" dedi.
Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Türkiye ekonomisinin belkemiği konumundaki ihracatın artırılması konusundaki yol haritalarını paylaştılar. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatın artırılması için verilen destekleri sürekli genişlettiklerini söyleyen Mehmet Ali Kılıçkaya, "İhracatçılarla sürekli temas halindeyiz. İhracatçılarımıza ticari bilgi ve enformasyon konusunda büyük destek veriyoruz. Pazar araştırması faaliyetleri kapsamında Kolay İhracat Platformu, Ticari Bilgi Yönetimi, İhracat Destek Ofisleri, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri ile onların her türlü sorusuna yanıt bulmalarını sağlıyoruz" dedi. İhracatçımıza mal tarafında 16.5 milyar TL, hizmet tarafında da 5.5 milyar TL dolmak üzere toplamda 22 milyar TL'lik bir bütçeyi destek olarak veriyoruz" dedi. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe aldıkları e-ihracat desteklerine dikkat çeken Kılıçkaya, "Bu alan hem ülkemizde hem dünyada gelişiyor. Türkiye'de de çok yoğun bir ilgi var. İhracatımızın yüzde 2'sini bu yolla yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
YÜZDE 70'E ÇIKIYOR
İhracatçıya yurtdışı pazar araştırması, fuar, kira, tanıtım, yeşil mutabakata uyum projesi, marka ve Turkqualty gibi birçok kalemde destek verdiklerini ifade eden Kılıçkaya, "Hedef ülkelerde verdiğimiz destekleri yüzde 70'e kadar çıkarıyoruz" dedi. Konuşmasında Kolay İhracat Platformu'na büyük önem verdiklerini anlatan Kılıçkaya, "Benim şöyle bir ürünüm var, nereye satabilirim" diyen herkesin bu platformda her türlü sorusuna tatmin edici yanıt bulabildiğini kaydetti. Platform üzerinden ihracatçının ilk etapta ihtiyaç duyacağı hap bilgileri sunduklarını anlatan Kılıçkaya, şunları kaydetti: "İçinde 18 milyon alıcı firma bilgisinin olduğu bu platformda yapay zeka temelli bir asistanımız da bulunuyor. Platformumuzu her geçen gün güncelleyerek daha işlevsel hale getiriyoruz. Yapay zekanın yanı sıra ticaret müşavirlerimiz de de ihracatı artırma konusunda önemli bir rol üstleniyor. 119 ülkede, 180 merkezde, 270 kişilik kadroyla 7/24 hizmet veriyoruz." İhracatçıların finansman ihtiyacını karşılamanın önemine vurgu yapan Kılıçkaya, Eximbank ve İGE kanalıyla önemli destekler verdiklerini kaydetti.
ELEMAN EN BÜYÜK SORUN
Dünya ticaretinde gıda ve hayvancılığın büyük önem taşıdığını söyleyen İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı ve Meyve Sebze Mamülleri Sektör Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ise "Şu anda gündemde bir iklim krizi var. Dünya şu anda 1.5 derece ısındı ve bunun nereye gideceğini bilemiyoruz" dedi. İhracatta sürekli artı veren bir sektör olduklarına dikkat çeken Mutlu, "Ülkemizde yetişen bütün tarımsal ürünleri işleyip katma değerli hale getirip, ihraç ediyoruz. Türkiye dünyada çok önemli tedarikçi konumunda. Dünya ticareti gıda üzerinde yoğunlaşmaya devam edecek. Hükümetin verdiği desteklerle önce yakın pazarlarımıza satış yapıyoruz. Ancak 3.5 saatlik uçakla 1.5-2 milyar milyar kişiyi doyuracak mesafedeyiz, bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bakanlığımızın desteği ile Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya her yerde varız. Uzakdoğu'da büyük bir potansiyel var. Yeni Zelanda'dan Uruguay'a her yerden talep alıyoruz." İç pazarda fiyatların ihracat yüzünden arttığı görüşüne katılmadığını dile getiren Mutlu, "İhracat iç pazardaki enflasyonu tetikleyen bir unsur değil. Biz ülkemizi ihracatta dünyanın önemli ülkelerinden biri haline getirmeye çalışıyoruz. Var gücümüzle ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. Bizim en büyük problemimiz maalesef işçilik. İhracatta artı veren bir grubuz. Dünyada tarımın ilk kurulduğu yer Anadolu. Bizim ne yapıp yapıp, ekmeye, biçmeye ve üretmeye devam etmemiz lazım" diye konuştu.
KUR ENFLASYONA PARALEL ARTSIN
Tekstilin Türk ekonomisinin bel kemiği konumunda olduğunu söyleyen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, "İlk 4 ayda ihracatımızda bir miktar gerileme var ama adet bazında artış var" dedi. Maliyetlerinin yüksek olduğunu ve işçilik maliyetlerinin öne çıktığını anlatan Öksüz, beklentilerini şöyle sıraladı: "Biz sektör olarak 'kurlar artsın' tarafında değiliz rekabetçi kur istiyoruz. Enflasyona paralel olmasa da yakın bir ölçüde artması bizim rekabet gücümüzü artırır. Güçlü bir sektörüz. İstihdam başta olmak üzere verdiğimiz dış ticaret fazlasıyla da cari açığa katkı sunuyor. Üretimde 1.1 milyon kişi istihdam ediyoruz. Dünya ticaretinden de sektör olarak yüzde 3.5 pay alıyoruz. Tekstilde AB'nin en büyük ikinci, hazır giyimde ise üçüncü büyük tedarikçisiyiz. 82 milyar dolar üstünde de bir üretim hacmimiz var." İstihdamda büyük sıkıntı olduğunu söyleyen Öksüz, "Sosyal yardımlar elbette ki ihtiyaç sahibi için çok önemli. Toplumumuzda birçok kesime mutlaka yapılması gerekiyor. Ancak istihdam sorunun çözümü için çalışabilecek durumda olanların, çalışmaya yönlendirilmesi lazım. Ancak bunun bizim önümüzde engel olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Çalışmak isteyen herkes iş bulabilir. Çalışmamak en büyük maliyet. Biz de firmamızda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. İstihdam sorunundan dolayı kapattığımız işletmeler var. Ticaret Bakanlığı destekleri bizim için çok önemli. Maddi desteklerin yanı sıra Yeşil Pasaport konusu da bizim için çok önemli. Burada yaşanan sıkıntılar ihracatımızı olumsuz etkiliyor" değerlendirmesini yaptı.