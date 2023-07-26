TİM liderliğindeki konsorsiyuma AB’den 500 bin avro fon sağlanacak

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Hollanda ve Malta'dan ortakların yer aldığı söz konusu konsorsiyum, dijital inovasyon yoluyla kırsal girişimcilerin rekabet gücünü artırmak için çalışma yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Avrupa Komisyonu'nun "Ufuk Avrupa Programı" kapsamında yaptığı Avrupa İnovasyon Ekosistemleri (EIE) çağrısına katılmak için dört ülkeden toplam altı ortakla konsorsiyum kurduklarını hatırlattı.

TİM'in liderliğindeki konsorsiyumda Türkiye'den Startup Centrum, İspanya'dan FEUGA, Malta'dan Mcast ve SEAM, Hollanda'dan ise Maastricht Üniversitesi'nin yer aldığını bildiren Gültepe, "Dijital inovasyon yoluyla küçük kırsal girişimcilerin rekabet gücünü artırmayı, yeni çözümler geliştirmeyi ve uygulanabilir iş alanları ortaya çıkarmayı hedefleyen projemizle geçen mart ayında başvurumuzu yaptık. Avrupa Komisyonu, bizim de aralarında bulunduğumuz 12 konsorsiyumu destekleme kararı aldı. Bu aynı zamanda TİM'in 30 yıllık tarihinde uluslararası düzeyde lider olarak almaya hak kazandığı ilk fon olacak. Avrupa Komisyonu, bir yıl sürecek projeye yüzde 100 destek kapsamında 500 bin avro fon sağlayacak. Projemizde, biyoekonomi, tarım ve sürdürülebilir turizm odak alanlarımız olacak. Proje çerçevesinde inovasyon ekosistemleri arasında bağlantılar kuracak, bölgelerarası iş birliğini sürdürülebilir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE AB KIRSALINDAKİ KİLİT OYUNCULAR EKOSİSTEME DAHİL EDİLECEK

Gültepe, proje çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler sonucunda Türkiye ve AB'de kırsal bölgelerdeki tüm kilit inovasyon oyuncularının ekosisteme dahil edileceğini belirterek, sürdürülebilir yeşil ve dijital geçiş için değer zincirleri oluşturulacağını, inovasyon desteğine erişimde bölgesel eşitsizliklerin azaltılacağını vurguladı.