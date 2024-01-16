TİM’in 2024 yılı mal ve hizmet ihracat hedefi 402 milyon dolar

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2023'te 255,8 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdiğini, küresel ihracattan aldığı payı yüzde 1,02'den yüzde 1,06'ya çıkardığını belirterek, otomotiv sektörünün 35 milyar dolarla ihracat şampiyonu olduğunu ifade etti.

Kimyevi maddelerin 30,5 milyar dolarla ikinci, hazır giyim ve konfeksiyonun ise 19,2 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldığını dile getiren Gültepe, pazarlardaki daralmaya ve yurt içinde yüksek maliyetler nedeniyle bazı sektörlerin rekabetçiliğini kaybetmesine rağmen önemli bir başarı elde edildiğini vurguladı.

Gültepe, küresel ticaretin geçen yıl 2 trilyon dolar daraldığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talebin gerilediği bir dönemde, emek yoğun sektörlerimiz, yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturmakta zorlandı. Depremler, bölgesel savaşlar ve çatışmalar da ticaretimize olumsuz yansıdı. Kayıplarımızı telafi etmek için alternatif pazarlara yöneldik. Tarihimizin en fazla heyet organizasyonuna imza attık. Toplam 222 alım ve ticaret heyeti organize ettik. 2023'te ihracat ailemize 18 bin firma daha kattık. Toplam ihracatçı firma sayısında 120 bine, 10 sektörde en yüksek ihracat değerine ulaştık. 23 sektörde 1 milyar dolar ihracat sınırını aştık. En çok ihracatı Almanya, ABD ve Irak'a yaptık. 113 ülkeye ihracatımızı artırırken 66 ülkede ihracat rekoru kırdık. 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 50'ye çıkardık. Kilogram ihracat birim değerimiz 1,57 dolar oldu."

"İHRACATIMIZIN DÜŞTÜĞÜ 13 SEKTÖRÜN 12'SİNDE KÜRESEL TALEP GERİLEDİ"

Mustafa Gültepe, 27 sektörün 13'ünde ihracatın azaldığını belirterek, "Sözünü ettiğim 13 sektörden 12'sinde küresel talep geriledi ancak 7 sektörde Türkiye'nin ihracatında küresel talepteki daralmadan daha fazla düşüş var. Tablo bize, bu sektörlerde pazar kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Örneğin en büyük ihracatçı sektörümüz olan otomotiv, geçen yıl 42 ülkede pazar kaybı yaşadı." diye konuştu.

Geçen yıl toplam ihracatın yüzde 41'ini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptıklarını, diğer Avrupa ülkeleriyle söz konusu oranın yüzde 56'yı geçtiğini anlatan Gültepe, şunları söyledi:

"Yakın ve Orta Doğu ile Kuzey Amerika'yı da eklediğimizde yüzde 80'e ulaşıyoruz. Bu tablo bize bir şey gösteriyor; alternatif ve potansiyel pazarlarımızı uzak, yakın demeden yine radarımızda tutacağız ancak ağırlıklı olarak ithalat potansiyeli yüksek büyük pazarlara yöneleceğiz. Konjonktürel olarak baktığımızda işimizin 2023'ten daha kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü yılın ikinci yarısından önce küresel ekonomilerde bir canlanma beklenmiyor. Küresel ticaretteki sınırlı büyüme beklentisinin elbette bize de birtakım olumsuz yansımaları olacak."

Gültepe, bazı sektörlerin yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturmakta güçlük çektikleri için geçen yıl olduğu gibi bu sene de rakip ülkelerle rekabette zorlanacaklarını ifade ederek, 27 sektörün katılımıyla düzenledikleri delegeler çalıştayında tüm senaryoları göz önünde bulundurarak yol haritasını belirlediklerini dile getirdi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefiyle başladıklarına işaret eden Gültepe, adım adım bu hedefe ulaşmak için çalıştıklarını belirtti.

"KÜRESEL DARALMAYA RAĞMEN İHRACATTAKİ ARTIŞ BÜYÜK BAŞARI"

TİM Başkanı Gültepe, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ihracattaki sınırlı artışın önemine dikkati çekerek, deprem felaketinin yaşandığı ve dünya ekonomisinin küçüldüğü bir yılda yaşanan artışın, Türk ihracatçısının ortaya koyduğu büyük bir başarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin 255,8 milyar dolarlık mal ihracatı gerçekleştirdiğini anımsatan Gültepe, "2024'te 267 milyar dolarlık mal ve 135 milyar dolarlık hizmet ihracatı olmak üzere toplamda 402 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." dedi.

"UZAK PAZARLARA İHRACATIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Mustafa Gültepe, TİM olarak 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin en fazla ticaret ve alım heyetlerini organize ettiklerini belirterek şu bilgileri verdi:

"200'ün üzerinde seyahat gerçekleştirdik. Neredeyse bütün ihracat ailesi hiç yerinde oturmadan dünyanın her tarafını keşfetti. 2024'te bu seyahatlerimizi hızlandırarak devam ettireceğiz ama biraz farklılaştıracağız. Yeni dönemde 'tamamlayıcı' ticari heyetleri de ilave edeceğiz. Birbirine benzerlik gösteren sektörleri daha fazla birleştirerek, ülkelere gideceğiz. Sektörel ve karma ticaret heyetlerimiz devam edecek. Özellikle dünyada en fazla alım yapan ülkelere daha fazla ticaret heyeti yapacağız. ABD'ye 5, Çin'e 3, Hindistan'a 2 ticaret heyeti organize edeceğiz. Uzak pazarları yakın etme çabamız devam edecek. Türkiye'nin o bölgelerdeki ihracat payını artıracağız."

"TÜRK TİCARET BANKASI EYLÜLDE FAALİYETE BAŞLAYACAK"

TİM Başkanı Gültepe, Kızıldeniz'de yaşanan gerilimin büyümemesi temennisinde bulunarak, "Söz konusu gerilim umarım büyümez ancak kısa ve orta vadede büyürse, her ülke kendini düşünerek avantaj elde etmek isteyecektir. Gerilim artarsa, zaman problemi yaşayan, hızlı temin ve hızlı tüketim isteyen sektörlerde bazı sıkıntılar yaşanabilir. Biz her halükarda, siyasi istikrarın ve siyasi ilişkilerin geliştiği bir dünya olmasını temenni ediyoruz. Böyle bir dünya olursa, biz 2028 için hedeflediğimiz 575 milyar dolar ihracata çok rahat ulaşabiliriz." diye konuştu.

Gültepe, Türk Ticaret Bankasının İGE AŞ tarafından satın alındığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Eylül ayından itibaren bankayı ihracatçılarımızın ikinci adresi yapmak için yavaş yavaş faaliyetlere başlatacağız. Tamamen proje üzerine çalışacağız, birliklerimiz, ihracatçılarımız ve sanayicilerimizle beraber. İhracatçının ortaya koyacağı proje ve ürün doğrultusunda biz de sermaye olarak, belki bir ortak olarak önümüzdeki dönemlerde çalışmalara, bu kapsamda başlayacağız."