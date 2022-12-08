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Giriş Tarihi: 8.12.2022 17:51 Son Güncelleme: 8.12.2022 18:01

Tiryakioğlu, Bakan Nebati ile görüştü

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette Türkiye ihracatı ve küresel ekonomide yaşanan değişimler konuşuldu.

Tiryakioğlu, Bakan Nebati ile görüştü

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Tiryakioğlu, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nureddin Nebati'yi makamında ziyaret ettim. Türkiye ihracatı ve küresel ekonomide yaşanan değişimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Sayın bakanımıza, misafirperverliği ve göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Tiryakioğlu, Bakan Nebati ile görüştü
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