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Giriş Tarihi: 14.7.2024 15:30

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminde halkın ortak bir duruşla demokrasiye sahip çıkacağını ve onu her daim koruyacağını gösterdiğini belirtti.

AA
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da gerçekleşen kabul edilemez, hain darbe girişiminde halkımız, ortak bir duruşla demokrasimize sahip çıkacağını ve onu her daim koruyacağını göstermiştir. Bir demokrasi zaferi olarak tarihe geçen 15 Temmuz, halkımızın milli iradeye ve anayasal düzene olan bağlılığını bir kez daha ortaya koymuştur."

Demokrasi uğrunda şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Akkol, gazilere de tüm fedakarlıkları için saygı ve minnetlerini iletti.

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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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