TKK depremzedenin ürününü rafa taşıyor

Asrın felaketinin büyük tahribatlara neden olduğu 11 ilde ikamet eden çiftçiler Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) aracılığıyla verilen desteklerle yeniden ayağa kaldırılıyor. TKK, deprem bölgesine kooperatif marketler açacak. Genel Müdür Hüseyin Aydın, deprem bölgesindeki üreticilerin narenciye ve diğer ürünlerinin bozulmalarını önlemek ve ürünlerini değerlendirme üzere satın aldıklarını, bizzat yerinde toplanarak marketlerde sevk edildiğini de ifade etti.Hüseyin Aydın, bölgede bulunan 30 bin çiftçinin 3 milyar TL'lik tarımsal borcunu bir yıl süreyle ertelediklerini belirterek, "Felaketin gerçekleştiği günden bugüne 145 bin ton kimyevi gübre, 131 bin ton karma yemin teslimini yaparak üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşıladık" dedi. Tarım Kredi'nin deprem afetinden zarar gören çiftçilere destek olmak amacıyla tüm imkânlarını seferber ettiğini söyleyen Aydın, SABAH'a yaptığı değerlendirmede depremin hemen ardından bölgeye gıda ve hijyen malzemelerinin yer aldığı 70 TIR gönderdiklerini belirtti.Aydın, şunları kaydetti: "Deprem bölgesinde 4 bölge müdürlüğü ve 161 kooperatifimiz bulunuyor. Malatya ve Gaziantep bölge müdürlüklerimizin binaları hasar aldı. Bunun yanı sıra 47 kooperatif binası ağır hasar almış veya yıkılmış durumda. Bugün itibarıyla 5 kooperatifimiz dışında diğer tüm kooperatiflerimizde 40 binden fazla üreticimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerimiz devam etmektedir. Çadır ve konteyner kurulmuş bölgelerde kooperatif market açılması çalışmaları yerel yönetimlerle koordineli yürütülmektedir. Adıyaman'da konteyner market açılmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir."CUMHURBAŞKANLIĞI kararı doğrultusunda deprem bölgesinde bulunan yaklaşık 30 bin ortağın 3 milyar TL'lik borçlarının ertelendiğini ifade eden Aydın, "250 bin TL'ye kadar başvuru şartı olmadan, 250 bin TL ve üzerinde olan tarımsal borçları ise tarımsal varlıkları en az yüzde 30 oranında zarar gören ortaklarımızın borçlarını başvuruda bulunmaları durumunda 1 yıl süre ile ertelemekteyiz" diye konuştu.