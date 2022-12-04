TL ile ihracat iki kattan fazla arttı

Türkiyeiç piyasada gerek yatırım gerekse fonlamada TL'nin payını artırırken, ihracatta da aynı hamleyi sürdürüyor. Kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.9 artışla 21.9 milyar dolar, ithalat da yüzde 14 yükselişle 30 milyar 655 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi ise yüzde 8.6 artışla 52 milyar 509 milyon dolara ulaştı. Türk lirasıyla ihracat ocakta 7 milyar 20 milyon lira, şubatta 8 milyar 571, martta 9 milyar 284, nisanda 8 milyar 425, mayısta 7 milyar 442 milyon lira oldu. Türk lirasıyla ihracat haziranda 9 milyar 935 milyon lirayı, ithalat 22 milyar 288 milyon lirayı gördü. Dış ticaret hacmi de haziranda 32 milyar 223 milyon lira olarak hesaplandı. Söz konusu ihracat tutarı, temmuzda 7 milyar 945 milyon lira, ithalat 18 milyar 577 milyon lira, dış ticaret hacmi de 26 milyar 523 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Türk lirasıyla ticaret, ağustostan itibaren ivme kazandı. İhracat ağustosta 10 milyar 364 milyon lira, eylülde 16 milyar 23 milyon liraya yükseldi. Ekimde Türk lirasıyla ihracat 13 milyar 15 milyon lira olurken, kasımda ise Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 114 artışla 15 milyar 679 milyon lira oldu. Bu dönemde ithalat 35 milyar 629 milyon liraya çıkarken, dış ticaret hacmi ise 51 milyar 308 milyon lira olarak hesaplandı.BU yılın ocak-kasım döneminde Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 94 artarak 113 milyar 703 milyon lira olurken, ithalat 234 milyar 772 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde dış ticaret hacmi de 348 milyar 475 milyon lira olarak kaydedildi. Kasımda Türk lirasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 162, ihracat yapan firma sayısı ise 7 bin 182 olarak gerçekleşti. Ekimde bu kategorideki ülke sayısı 164, ihracat yapan firma sayısı 6 bin 894 olmuştu.