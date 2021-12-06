TL manipülatif ataklara maruz kalıyor

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
görüşmelerine Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
, en yüksek büyüme ve ihracat artışlarının gerçekleştiği dönemde TL'nin manipülatif ataklara maruz kaldığını belirterek, "Son günlerdeki kur hareketleri, ekonominin gerçeklerine uygun değildir. Bu manipülasyon girişimlerinin bize olduğu kadar, bunu yönlendirenlere de giderek artan bir maliyeti vardır ve bu sınama, ekonomi üzerinden ülkemize sözde diz çöktürmek isteyenler için de sürdürülebilir değildir. Biz yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceliklendiren bakış açımızla ülkemizin döviz ihtiyacını en aza indirecek ve bu saldırılara karşı çok daha dayanıklı bir ekonomik yapıyı hızlı bir şekilde tesis edeceğiz" dedi. 12 gün kesintisiz sürecek görüşmelerin ilk gününe MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli
ve CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
da katıldı. Döviz kurlarındaki yükselişin bütçenin bazı giderlerinde artışa neden olduğunu ancak gelirleri de olumlu yönde etkilediğini belirten Oktay, "Bu çerçevede, toplam bütçe dengesine bakıldığında bu etki sınırlı ve yönetilebilir düzeydedir. Bütün bu gelişmelere rağmen ekonomik büyümede sağladığımız başarı ve mali disiplindeki kararlı duruşumuz sayesinde 2021 yılında bütçe yüzde 3.5'in de altında kapacak" ifadelerini kullandı.
ENFLASYONA KARŞI KORUMA
Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fiyatların genel düzeyinde artışlar yaşandığına dikkat çeken Fuat Oktay, "Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğalgazda maliyetin dörtte üçünü ve elektrikte ise yarısını hükümet ve devlet olarak biz üstleniyoruz. Enflasyonun yükselmesi konusunda aldığımız tedbirler, haksız ve fahiş fiyat artışlarının etkin bir şekilde denetlenmesi ve gerekirse kamu kaynaklarından feragat edilmesi yoluyla enflasyonun vatandaşlarımıza en az şekilde yansıtılması hususunda büyük gayret sarf ediyoruz. Bu duruşumuzu sürdürmeye kararlıyız ve vatandaşlarımızı enflasyonun etkilerine karşı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.
TÜRKİYE BİRÇOK GÖSTERGE AÇISINDAN İYİ KONUMDA
TÜRKİYE'NİN Kovid 19'a rağmen 2020'de yüzde 1.8 büyüdüğünü, bu yıl da rakamın yüzde 10'u aşacağını söyleyen Oktay, "Toplam istihdam düzeyi salgının hemen öncesindeki Şubat 2020'ye göre mevsim etkilerinden arındırılmış verilerle yaklaşık 1.7 milyon kişi daha fazla. Eylül ayı itibarıyla ilk defa istihdamımız 29 milyonu, işgücümüz 33 milyonu aştı. AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı 2021 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 38.4'e geriledi. AB ülkelerinde bu oranın ortalaması yüzde 90'ın üzerinde" dedi.
DESTEKLER 733.1 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
OVID-19 nedeniyle yapılan yardımları anlatan Oktay, 2021 yılı sonu itibarıyla da toplam destek büyüklüğünün 733.1 milyar liraya ulaşmasını beklendiğini ifade etti. Oktay, "Döviz kurunda istikrar ve enflasyonla mücadelede kararlılığımız sürmektedir" diye konuştu.
BANKACILIK SEKTÖRÜ SAĞLIKLI
BANKACILIK sektörünün sağlıklı bir duruş sergilediğini, takibe dönüşüm oranının yüzde 3.5 ile yönetilebilir düzeyde olduğunu, sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 17.3'le yasal oranın üzerinde bulunduğunu hatırlatan Oktay, "Merkez Bankası'nın rezervleri son dönemde 35 milyar dolar artarak, 126 milyar doları aştı. Kurlarda yaşanan hareketlenmeyi sadece politika faizi çerçevesine bağlamak son derece yanlış. Bu, Türkiye'nin büyüme, ihracat, cari denge ve mali disiplinde sahip olduğu başarıyı yok sayma anlamına gelmekte" dedi.