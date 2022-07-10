TL mevduat günde 5.8 milyar arttı

Yurtiçi yerleşiklerin sahip olduğu finansal varlıkların büyüklüğü, bu yılın ilk çeyreği sonu itibarıyla 8.3 trilyon lira gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 30 üstüne çıkarak 10.7 trilyon lirayı aştı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkların bu yılın haziran ayında, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 85.6 artarak 10 trilyon 760 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin varlıkları ise yüzde 40'lık büyümeyle 768.1 milyar TL oldu.Toplam finansal varlıklar 6 trilyon 343 milyar liradan 11 trilyon 528 milyar liraya ulaştı. Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıklarında 2021 sonundan bu yana yaşanan büyüme ise yüzde 39 oldu. Yerlilerin finansal varlıklarında yılın ilk 6 ayında parasal büyüme 3 trilyon liraya ulaştı. Aynı dönemde yurtdışı yerleşiklerin varlıklarındaki büyüme ise 86 milyar lirada kaldı.TL'nin cazibesini artırmak ve dolarizayonu önlemek acıyla geçen yılın son haftasında hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat uygulaması, yurtiçinde Türk Lirası'na olan ilgiyi artırdı. Yurtiçi yerleşiklerin 2021 sonunda 1 trilyon 829 milyar lira olan TL mevduatlarının toplamı, bu yılın haziran sonu itibarıyla yüzde 57.2'lik büyüme ile 2 trilyon 876 milyar liraya çıktı. TL mevduatın toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 23.5'ten 26.7'ye çıktı. TL mevduatlarda son 1 yıldaki artış yüzde 72.2 olarak gerçekleşti. TL mevduat yılın ilk 6 ayında tutar olarak 1 trilyon 47 milyar lira arttı. TL mevduatta günlük ortalama artış 5 milyar 784 milyon TL oldu.2021 sonunda 3 trilyon 77 milyar lira olan döviz varlıkları ise 6 ayda yüzde 20'lik artışla 3.7 trilyon liraya ulaştı. 2021 sonunda yüzde 39.6 olan döviz varlıklarının toplam içerisindeki payı, bu yılın haziran sonunda yüzde 34.4'e geriledi. Döviz mevduatlarında yıl başından bu yana 30 milyar dolar civarında çözülme yaşanırken, kur korumalı mevduatın büyüklüğü 1 trilyon 50 milyar liraya çıktı.Yurtiçi yerleşikler, Hazine tarafından ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) de son dönemde ilgi gösteriyor. 2021'in haziran sonunda 1 trilyon 227 milyar lira, 2021 sonunda 1 trilyon 495 milyar lira olan devlet iç borçlanma senetlerindeki varlığın büyüklüğü bu yılın haziranında 2 trilyon 379 milyar liraya çıktı. Kamunun yurtdışında işlem gören borçlanma senedi olan eurobondlardaki portföy ise büyüklüğü 305 milyar liradan 685 milyar liraya çıktı. MKK verilerine göre bu yılın mayıs ayında 19 bin olan devlet iç borçlanma senedi yatırımcı sayısı, haziran sonunda 99 bine çıktı. Bu büyümede haziranda ihraç edilen gelire endeks senetler etkili oldu.Yerliyatırımcıların finansal varlıklarında en çarpıcı büyümelerden biri de hisse senedinde yaşandı. Yurtiçi yerleşiklerin hisse senedi portföyü haziran sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 96.3, son 6 ayda ise yüzde 44 büyüyerek 756 milyar liraya çıktı. Hisse senedi portföyünün toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 7'ye ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre de hisse senedi piyasasında 2021 yılının haziran ayında 2 milyon 432 bin olan yerli yatırımcı sayısı, bu yılın aynı ayında 2 milyon 495 bine çıktı. Yerli yatırımcı sayısı 2019 sonunda 1 milyon 193 bin seviyesinde bulunuyordu.