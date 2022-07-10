TL mevduat günde 5.8 milyar arttı





TL mevduatın toplam varlıklar içerisindeki payı yüzde 23.5'ten 26.7'ye çıktı. TL mevduatlarda son 1 yıldaki artış yüzde 72.2 olarak gerçekleşti. TL mevduat yılın ilk 6 ayında tutar olarak 1 trilyon 47 milyar lira arttı. TL mevduatta günlük ortalama artış 5 milyar 784 milyon TL oldu.



DÖVİZİN PAYI GERİLİYOR

2021 sonunda 3 trilyon 77 milyar lira olan döviz varlıkları ise 6 ayda yüzde 20'lik artışla 3.7 trilyon liraya ulaştı. 2021 sonunda yüzde 39.6 olan döviz varlıklarının toplam içerisindeki payı, bu yılın haziran sonunda yüzde 34.4'e geriledi. Döviz mevduatlarında yıl başından bu yana 30 milyar dolar civarında çözülme yaşanırken, kur korumalı mevduatın büyüklüğü 1 trilyon 50 milyar liraya çıktı.