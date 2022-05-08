TL mevduatta rekor: 2.7 trilyon

Türk Lirası'nın cazibesini artırıp dolarizasyonu azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamasının ardından hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması Türk Lirası'na ilgiyi zirveye taşıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre TL mevduat hacmi 28 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 2 trilyon 703 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. TL mevduatta 22 Aralık 2021'den bu yana yaşanan artış ise 870 milyar liraya ulaştı. Kur atağının yaşandığı Aralık 2021'de yüzde 30'a gerileyen TL mevduatın, toplam mevduat içindeki payı 28 Nisan 202'de yüzde 44'e çıktı.İlk uygulamanın ardından kapsamı genişletilen ve şirketlere vergi avantajı da sağlayan Kur Korumalı Mevduat uygulaması döviz hesaplarında çok hızlı bir çözülme sağladı. BDDK verilerine göre 22 Aralık 2021'de 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 4 ayda 26 milyar 189 milyon dolar azalarak 235 milyar 450 milyon dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu dönemde bireysel döviz hesapları 163.7 milyar dolardan 153.2 milyar dolara inerken, şirketlere ait döviz hesapları ise 97.9 milyar dolardan 82.2 milyar dolara geriledi.Vatandaş ve şirketlerin yanı sıra, yurtdışındaki Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği Kur Korumalı Mevduat hacminde de kesintisiz yükseliş devam ediyor. BDDK verilerine göre uygulamanın başladığı 2021'in aralık sonunda 78 milyar lira olan KKM'nin büyüklüğü, ocakta 203 milyara, şubatta 520 milyara, martta 610 milyara çıktı. KKM'nin büyüklüğü 22 Nisan itibarıyla ise 782 milyara ulaştı. Nisanın 22 gününde 172 milyar lira artan KKM'nin, nisan sonunda 800 milyar lirayı geçtiği tahmin ediliyor.KUR Korumalı Mevduat uygulamasının döviz piyasasında dalgalanmayı önleyip belirsizliği azaltması, Türk Lirası varlıklara ilgiyi artırdı. KKM'nin yürürlüğe girdiği 21 Aralık'tan bu yana Borsa İstanbul'da endeks yüzde 30 yükseldi. 2021 yılı sonunda 2 milyon 341 bin olan borsadaki yerli bireysel yatırımcı sayısı, bu yılın ilk 4 ayında 140 bin kişi artarak 2 milyon 481 bine çıktı. Yerli yatırımcının hisse senedi portföyünün değeri de 524.7 milyar liradan 710.3 milyara çıktı.KUR Korumalı Mevduat uygulamasının yanı sıra hükümetin ve Merkez Bankası'nın üreten, ihracat yapan ve istihdamı artıran şirketlere sağladığı finansman olanakları dövizle borçlanmayı da azalttı. 2021 sonunda 156.6 milyar dolar olan döviz kredilerinin tutarı, 28 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 151.5 milyar dolara indi. Merkez Bankası'nın faizde değişikliğe gitmediği bu yıl, şirketlerin TL borçlanmayı tercih ettiği dikkat çekti. 7 Ocak 2022'de yüzde 27 olan ortalama ticari kredi faizi 22 Nisan'da yüzde 20.3'e geriledi.