TL mevduatta tarihi rekor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği, başta kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları olmak üzere, TL'yi özendirici adımlar meyvesini verdi. Sadece bireysel yatırımcı ile başlayıp daha sonra şirketleri de kapsayan, altına dayalı ürünlere de uygulanmaya başlanılan TL'nin cazibesini artıran ürünler, mevduatta TL'ye geçişi hızlandırdı.
156 MİLYAR TL ARTTI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
'nun verilerine göre 21 Aralık'ta 1 trilyon 831 milyar lira olan TL mevduat hacmi, 14 Ocak itibarıyla 1 trilyon 987 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. TL mevduat hacminde 24 günde 156 milyar liralık artış oldu.
5 MİLYAR $ ÇÖZÜLDÜ
Bu dönemde döviz hesaplarının büyüklüğü ise 5 milyar dolar azalarak 261.6 milyar dolardan 256.6 milyar dolara geriledi. 21 Aralık-14 Ocak tarihleri arasında bireysel döviz hesaplarında 800 milyon dolarlık, şirketlerin hesaplarında ise 4.2 milyar dolarlık çözülme oldu.
KORUMAYA HÜCUM
Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nın TL'yi özendirmek için uygulamaya koyduğu Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı
'na katılım da hız kesmiyor. 24 Aralık'ta 28.2 milyar TL olan bu hesapların büyüklüğü, dün itibarıyla 160 milyar liraya çıktı. Uygulama kapsamında 350 binin üstünde bireysel yatırımcı kur korumalı mevduata geçiş yaptı.
REZERV DE ARTIYOR
TL'yi özendirici adımlar, Merkez Bankası
'nın döviz rezervlerine olumlu yansıdı. Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri son 4 günde 1.8 milyar dolar arttı. Rezev artışında ihracatçıdan alınan dövizlerin yanı sıra,
dövize endeksli TL mevduat uygulaması kapsamında TCMB
'nin satın aldığı dövizin de katkısı olduğu belirtiliyor.
BAKAN NEBATİ, EKONOMİST VE AKADEMİSYENLERLE BULUŞUYOR
HAZİNE
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, cumartesi günü ekonomist ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek. Bakan Nebati, toplantıda ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli
'ni anlatacak ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.