TL mevduatta tarihi rekor

Giriş Tarihi: 20.1.2022

Kur korumalı mevduat başta olmak üzere TL’yi özendirici hamleler sonuç verdi. TL mevduat 21 Aralık’tan bu yana 156 milyar lira artarak 1 trilyon 987 milyar TL ile rekor sevileye ulaştı