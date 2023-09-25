TL varlıklara talebi artırmaya kararlıyız

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla, son dönemde TL varlıklara ilgi artarken dış finansman kapıları da açıldı. Yabancı algısının pozitife dönmesinin etkisiyle risk pirimi yüzde 50'ye yakın gerilerken, Borsa İstanbul'da yabancı payı bu yılın zirvesine çıktı. Bankalarla reel sektörün sağladığı dış finansman 11.5 milyar dolara çıkarken, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri de 14 hafta kesintisiz artarak 5 ayın zirvesine yükseldi. Ekonomi yönetimi önümüzdeki dönemde Türkiye'ye fon akışının hızlanmasını ve TL cinsi varlıklara ilginin artmasını beklerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan da bu yönde önemli mesaj geldi.İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu Toplantısı'nın açılışında konuşan Erkan'ın mesajları, TCMB'nin, sosyal medya adresinde paylaşıldı. "2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Erkan, son dönemdeki düzenlemelerinin TL mevduat payının artırılmasını hedeflediğini kaydetti. Erkan, "Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki TL varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız" dedi.