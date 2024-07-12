TL’nin değerlenmesi için mühendislik yapmıyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimi tartışmalarına yanıt verdi. "Temkinli yaklaşımımızı korumamız gerekiyor" diyen Karahan, önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek, "Bu yılki hedefi tutturmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Faiz indirimlerini tartışmadan önce bu yılın da ötesinde enflasyon hedeflerini tutturabileceklerinden emin olmak istediklerini belirten Karahan, politika faizleri konusunda atılacak her adımın 2025 ve sonrası enflasyon hedefini tutturacak şekilde ayarlanması gerektiğini ifade etti. Bloomberg'e konuşan Karahan, TL'nin reel olarak değer kazanması için mühendislik yapmadıklarını, bunun sıkı para politikasının bir sonucu olduğunu bildirdi. Hanehalkı ve şirketlerin beklentilerinde net iyileşmeler görmek istediklerini belirten Karahan, enflasyonki düşüşün devam edeceği sonucuna varmak için "erken" olduğunu söyledi.