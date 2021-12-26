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Giriş Tarihi: 27.12.2021

TL’ye geçiş son sürat devam ediyor

TL’ye geçiş son sürat devam ediyor
KUR Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile dövizden dönüşümü ifade eden dönüşüm destekli hesapların büyüklüğü 25 milyar liraya ulaşırken, katılım bankaları da sisteme katıldı. Kuveyt Türk, birikim ve tasarruflarını faizsiz finans alanında Türk Lirası mevduatı olarak değerlendirmek isteyen müşterilerinin yukarı yönlü kur hareketliliğinden olumsuz etkilenmemesi için iki yeni katılma hesabını hayata geçirdi. Kuveyt Türk'ün sunduğu 'Kur Korumalı TL Katılma Hesabı'nda, tasarruflarını Türk Lirası mevduatı olarak değerlendiren veya döviz cinsinden mevduatlarını TL'ye dönüştüren müşteriler; 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle birikim ve tasarruflarını faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı koruyabiliyor. Dövizden TL'ye dönmek isteyenlerse 'Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı'nda değerlendirebiliyor. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Kur korumalı TL mevduat enstrümanı ile kısa vadede tasarruf sahiplerinin dövizden uzaklaşarak mevduatlarını Türk Lirası'nda değerlendirmeye başladığını görüyoruz. Mevduatlarını kur hareketliliğinden etkilenmeden faizsiz finans alanında değerlendirmek isteyen müşterilerimizin yanındayız" dedi.

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TL’ye geçiş son sürat devam ediyor
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