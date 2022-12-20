TL’ye hücum: 1 ayda 10 milyar doları aştı

33 MİLYAR DOLAR TL'YE GEÇTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, KKM'nin yürürlüğe girdiği 22 Aralık 2021'de 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 13 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 33 milyar dolardan fazla azalarak 228 milyar 627 milyon dolara geriledi. Bu dönemde şirketlerin döviz hesapları 8.9 milyar dolar azalırken, bireysel döviz hesaplarında ise 24.1 milyar dolar çözülme yaşandı.

Döviz hesaplarında çok hızlı bir çözülmenin yaşandığı 1 yıllık dönemde, TL mevduatlar ise rekor kırdı. 22 Aralık 2021'de 1 trilyon 833 milyar lira olan TL mevduat hacmi, 12 Aralık 2022'de 4 trilyon 484 milyar liraya çıktı. TL mevduattaki artış yüzde 144'e ulaştı. 2021'in aralık ayında yüzde 38 olan TL'nin toplam mevduattaki payı, 13 Aralık 2022 itibarıyla yüzde 52'ye çıktı. Buna karşılık dövizin payı yüzde 62'den 48'e geriledi. 9 Aralık 2022 itibarıyla KKM hesaplarının büyüklüğü 1 trilyon 464 milyar lira seviyesinde bulunuyor.